خلافات عائلية تتحول إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنزلة بالدقهلية حدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص ووالدته، وطرف ثان شخصين وسيدتين جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات عائلية فيما بينهم ، قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب وقيام أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض "دون حدوث إصابات".

وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، والتخلص من السلاح الأبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.