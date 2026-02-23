مصادرة 4800 قطعة "صواريخ" ألعاب نارية محظور تداولها بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 4800 قطعة "صواريخ" ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز ومدن المحافظة.

حملات تموينية



وكان ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملات ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمراكز ومدن المحافظة بالأشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من مصادرة 4800 صواريخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

ضبط العاب نارية



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.