تصدر موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 اهتمامات قطاع واسع من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية الجدول الزمني الرسمي لإتاحة المستحقات المالية للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 18 مارس 2026، وذلك لجميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.

وحددت وزارة المالية 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها، إضافة إلى 3 أيام مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، في إطار تنظيم عمليات الصرف ومنع التكدس على منافذ الحصول على الرواتب.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2026

أتاحت الوزارة عدة قنوات رسمية لصرف المرتبات، تشمل فروع البنوك المختلفة، وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب ماكينات الصرف الآلي ATM، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

تفاصيل زيادة المرتبات

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة في أجور العاملين خلال عام 2025 بدءا من شهر يوليو، حيث ارتفع إجمالي أجر أقل درجة وظيفية بقيمة 1100 جنيه شهريا، مع التأكيد على ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 7000 جنيه شهريا.

وتضمنت الحزمة المالية علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيه شهريا، إضافة إلى حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين، لتتراوح قيمة الزيادة الإجمالية بين 600 و700 جنيه.

وخصصت الدولة 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، مع توفير اعتمادات مالية كافية لدعم التعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدول مرتبات حسب الدرجة الوظيفية

لمرتبات الدرجة الممتازة

13800

للدرجة العالية أو ما يعادلها

11800

لدرجة مدير عام أو ما يعادلها

10300

لمرتبات الدرجة الأولى

9800

للدرجة الثانية

8500

للدرجة الثالثة

8000

للدرجة الرابعة

7300

للدرجة الخامسة

7100

لمرتبات الدرجة السادسة

7000