توك شو

عمرو الليثي: رمضان فرصة حتي نعيد ترتيب وتصحيح قلوبنا ونغلق أبواب الذنوب المفتوحة

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمود محسن

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان : الاسم اللي اخترناه النهاردة من أسماء الله الحسنى هو: العدل ، أنتم عارفين إن الدنيا كلها بتدور حوالين كلمة واحدة هي: العدل. وعلشان كده ربنا سمى نفسه العدل، مش علشان الظلم منتشر، لكن علشان يطمن المظلوم.

وأضاف العدل يعني كل شئ في مكانه الصحيح، لا زيادة ولا نقص، ولا ميل ولا هوى. العدل هو اللي ما بيظلمش حد، وما بينساش حد. العدل حكمة وتوقيت وميزان، عمره ما اختل.

وتابع ان العدل عارف نيتك حتى لو أساء الناس فهمك، وعارف صدقك حتى لو الدنيا كلها اتهمتك بالكذب. مش محتاج شاهد، ومش مستنى شكوى، لأن يرى ما لا نرى، ويعلم ما تخفيه القلوب.

وأوضح  ان اسم العدل بيعلمنا إن ميزان الحياة مظبوط، حتى لو مال في عين الناس. العدل بياخد حقك من اللي ظلمك، وبيعوضك عنه خيرًا.

ولما نتأمل اسم العدل، حنعرف إن السكوت مش ضياع حق، وإن الصبر مش ضعف، وإن التأخير مش نسيان، لكن كل ده ترتيب إلهي علشان يبهرنا ب عدل وحكمته.

اسم العدل مش بس بيواسيك، لكن كمان بيربيك ويعلمك ازاي تكون عادل مع نفسك ومع اللي حواليك.

ووجه الليثي نصيحة بالبرنامج .. رمضان مش شهر عادي، ده فرصة ربنا بيديها لك كل سنة علشان تعيد ترتيب قلبك، قبل ما تعيد ترتيب يومك. فرصة علشان تصلح اللي اتكسر، وتقفل أبواب الذنوب المفتوحة، وتفتح باب جديد بينك وبين ربنا.

رمضان مش عاوز منك المثالية، ولا عايزك تبقى ملاك، لكن عايزك تبقى صادق في نيتك، وتوبتك، ورغبتك في إنك تتغير.


وعلي جانب آخر يقدم  البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.
 
كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.
 
فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

يذاع برنامج أبواب الخير  يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .

عمرو الليثي أسماء الله الحسنى شهر رمضان الظلم العدل

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

