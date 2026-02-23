ترتيب مفاجئ.. هذه هي الهواتف الأكثر أمانًا لحماية بياناتك

كشفت مواقع أمن معلومات متخصصة، أن قائمة الـ هواتف الأكثر أمانًا في 2025 و2026 لا تتصدرها بالضرورة أشهر الموبايلات التقليدية من أبل و سامسونج، بل تظهر فيها بقوة أسماء شركات متخصصة في الخصوصية مثل Purism و Bittium وSirin Labs إلى جانب بعض هواتف أندرويد المخصصة بأنظمة مشددة مثل GrapheneOS.

زأوضحت منصة Cashify في تقرير حديث أن الهاتف Purism Librem 5 جاء في مقدمة قائمتها لأكثر الهواتف أمانًا في العالم، متفوقًا على أجهزة معروفة جماهيريًا، بفضل اعتماده على نظام PureOS المفتوح المصدر مع مفاتيح فصل مادية (Kill Switches) يمكن من خلالها قطع الاتصال نهائيًا عن الكاميرا والميكروفون والاتصال الخلوي والواي فاي عند الحاجة.

هواتف متخصصة تتصدر القائمة قبل آيفون وسامسونج

أشارت تقارير من مواقع مثل VPNOverview وVertu إلى أن هواتف مثل Bittium Tough Mobile 2C وBlackphone PRIVY 2.0 وSirin Solarin تُصنَّف ضمن أعلى الفئات من حيث الأمان، نظرًا لاحتوائها على طبقات تشفير قوية، وأنظمة تشغيل معدّلة خصيصًا للأمن، ودعم مدمج لشبكات VPN مشفّرة وحلول لإدارة المفاتيح السرّية، ما يجعلها مفضّلة لرجال الأعمال والقطاعات الحساسة أكثر من المستخدم العادي.

وأكدت هذه التقارير، أن هذه الأجهزة تُباع عادة بأسعار مرتفعة وبكميات محدودة، وتستهدف في الأساس الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يحتاجون لأقصى درجات الحماية، لذلك لا تحظى بنفس الانتشار التجاري لهواتف الآيفون أو جالاكسي، لكنها تتصدر القوائم المتخصصة التي تقيم الأمان فقط دون النظر إلى الشهرة أو عدد المبيعات.

جوجل وسامسونج تتفوقان في اختبارات الأمان الجماهيرية

أوضحت منصة Omdia في تقريرها السنوي Mobile Device Security Scorecard لعام 2024 أن الهواتف الرائدة من جوجل وسامسونج حققت أفضل أداء أمني بين الأجهزة الجماهيرية واسعة الانتشار، حيث تصدّر Google Pixel 9 Pro الترتيب في معظم فئات الاختبار، تلاه Samsung Galaxy S24، ثم iPhone 16 Pro من أبل.​

أشارت المنصة إلى أن تقييمها اعتمد على عناصر مثل الحماية من البرمجيات الخبيثة، وأمن الشبكات، وآليات النسخ الاحتياطي، والشرائح المخصصة للأمان مثل شريحة Titan M2 في بيكسل وKnox Vault في جالاكسي وSecure Enclave في آيفون، ما يفسر وجود هذه الأجهزة ضمن أعلى التقييمات رغم أنها ليست موجهة أساسًا كسوق «هواتف فائقة الأمان».

آيفون 17 برو ماكس وPixel 10 Pro XL وGalaxy S25 Ultra

أكد تقرير Cashify عن «أكثر 10 هواتف أمانًا في 2026» أن بعض الهواتف الرائدة الاستهلاكية ظهرت أيضًا في القائمة، من بينها iPhone 17 Pro Max وGoogle Pixel 10 Pro XL وSamsung Galaxy S25 Ultra، إلى جانب هواتف مثل Murena One التي تعتمد على نسخة من أندرويد تزيل خدمات التتبع من جوجل قدر الإمكان.​

أوضحت المنصة أن وجود هذه الأجهزة في منتصف الترتيب يعكس توازنًا بين الأمان والاستخدام اليومي؛ فهي لا تقدّم مفاتيح فصل مادية أو أنظمة مغلقة بالكامل كما في الأجهزة المتخصصة، لكنها توفر للمستخدم العادي مستوى أمان مرتفعًا عبر التحديثات الطويلة، والتشفير الافتراضي، ومتاجر التطبيقات الخاضعة للمراجعة، ودعم ميزات مثل قفل البيانات عند السرقة وخيارات فصل العمل عن الاستخدام الشخصي.

اختلاف القوائم حسب معايير الأمان المستخدمة

أشارت تقارير تحليلية إلى أن ترتيب «الهواتف الأكثر أمانًا» يختلف من قائمة لأخرى حسب المعايير المستخدمة؛ فبعض القوائم تركز على الأجهزة المتخصصة عالية التكلفة التي توفر حلولًا متقدمة للشركات، بينما تعطي قوائم أخرى وزنًا أكبر لعوامل مثل مدة التحديثات الأمنية وعدد المستخدمين وحجم المنظومة البرمجية.

أكدت هذه التحليلات أن القاسم المشترك بين أغلب هذه القوائم هو وجود مزيج من الأجهزة المتخصصة مثل Librem 5 وBittium Tough Mobile 2C وBlackphone PRIVY إلى جانب هواتف جماهيرية رائدة من جوجل وسامسونج وأبل، ما يجعل «الترتيب المفاجئ» نتيجة طبيعية لاختلاف الفئة المستهدفة بين هاتف مصمم للقطاع الأمني وآخر موجه للمستخدم العادي مع تركيز قوي على الحماية والتحديثات.