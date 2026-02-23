قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين: سنحمي مصالحنا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية
الحبس ينتظر من يعرض طفلا للخطر.. 14 حالة يحددها قانون الطفل للتدخل الفوري
هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء؟.. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
موعد أذان المغرب خامس يوم رمضان.. وعدد ساعات الصوم
الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ترتيب مفاجئ.. هذه هي الهواتف الأكثر أمانًا لحماية بياناتك

هواتف الأكثر أمانًا
هواتف الأكثر أمانًا
احمد الشريف

كشفت مواقع أمن معلومات متخصصة، أن قائمة الـ هواتف الأكثر أمانًا في 2025 و2026 لا تتصدرها بالضرورة أشهر الموبايلات التقليدية من أبل و سامسونج، بل تظهر فيها بقوة أسماء شركات متخصصة في الخصوصية مثل Purism و Bittium وSirin Labs إلى جانب بعض هواتف أندرويد المخصصة بأنظمة مشددة مثل GrapheneOS.

زأوضحت منصة Cashify في تقرير حديث أن الهاتف Purism Librem 5 جاء في مقدمة قائمتها لأكثر الهواتف أمانًا في العالم، متفوقًا على أجهزة معروفة جماهيريًا، بفضل اعتماده على نظام PureOS المفتوح المصدر مع مفاتيح فصل مادية (Kill Switches) يمكن من خلالها قطع الاتصال نهائيًا عن الكاميرا والميكروفون والاتصال الخلوي والواي فاي عند الحاجة.

هواتف متخصصة تتصدر القائمة قبل آيفون وسامسونج

أشارت تقارير من مواقع مثل VPNOverview وVertu إلى أن هواتف مثل Bittium Tough Mobile 2C وBlackphone PRIVY 2.0 وSirin Solarin تُصنَّف ضمن أعلى الفئات من حيث الأمان، نظرًا لاحتوائها على طبقات تشفير قوية، وأنظمة تشغيل معدّلة خصيصًا للأمن، ودعم مدمج لشبكات VPN مشفّرة وحلول لإدارة المفاتيح السرّية، ما يجعلها مفضّلة لرجال الأعمال والقطاعات الحساسة أكثر من المستخدم العادي.

وأكدت هذه التقارير، أن هذه الأجهزة تُباع عادة بأسعار مرتفعة وبكميات محدودة، وتستهدف في الأساس الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يحتاجون لأقصى درجات الحماية، لذلك لا تحظى بنفس الانتشار التجاري لهواتف الآيفون أو جالاكسي، لكنها تتصدر القوائم المتخصصة التي تقيم الأمان فقط دون النظر إلى الشهرة أو عدد المبيعات.

جوجل وسامسونج تتفوقان في اختبارات الأمان الجماهيرية

أوضحت منصة Omdia في تقريرها السنوي Mobile Device Security Scorecard لعام 2024 أن الهواتف الرائدة من جوجل وسامسونج حققت أفضل أداء أمني بين الأجهزة الجماهيرية واسعة الانتشار، حيث تصدّر Google Pixel 9 Pro الترتيب في معظم فئات الاختبار، تلاه Samsung Galaxy S24، ثم iPhone 16 Pro من أبل.​

أشارت المنصة إلى أن تقييمها اعتمد على عناصر مثل الحماية من البرمجيات الخبيثة، وأمن الشبكات، وآليات النسخ الاحتياطي، والشرائح المخصصة للأمان مثل شريحة Titan M2 في بيكسل وKnox Vault في جالاكسي وSecure Enclave في آيفون، ما يفسر وجود هذه الأجهزة ضمن أعلى التقييمات رغم أنها ليست موجهة أساسًا كسوق «هواتف فائقة الأمان».

آيفون 17 برو ماكس وPixel 10 Pro XL وGalaxy S25 Ultra 

أكد تقرير Cashify عن «أكثر 10 هواتف أمانًا في 2026» أن بعض الهواتف الرائدة الاستهلاكية ظهرت أيضًا في القائمة، من بينها iPhone 17 Pro Max وGoogle Pixel 10 Pro XL وSamsung Galaxy S25 Ultra، إلى جانب هواتف مثل Murena One التي تعتمد على نسخة من أندرويد تزيل خدمات التتبع من جوجل قدر الإمكان.​

أوضحت المنصة أن وجود هذه الأجهزة في منتصف الترتيب يعكس توازنًا بين الأمان والاستخدام اليومي؛ فهي لا تقدّم مفاتيح فصل مادية أو أنظمة مغلقة بالكامل كما في الأجهزة المتخصصة، لكنها توفر للمستخدم العادي مستوى أمان مرتفعًا عبر التحديثات الطويلة، والتشفير الافتراضي، ومتاجر التطبيقات الخاضعة للمراجعة، ودعم ميزات مثل قفل البيانات عند السرقة وخيارات فصل العمل عن الاستخدام الشخصي.

اختلاف القوائم حسب معايير الأمان المستخدمة

أشارت تقارير تحليلية إلى أن ترتيب «الهواتف الأكثر أمانًا» يختلف من قائمة لأخرى حسب المعايير المستخدمة؛ فبعض القوائم تركز على الأجهزة المتخصصة عالية التكلفة التي توفر حلولًا متقدمة للشركات، بينما تعطي قوائم أخرى وزنًا أكبر لعوامل مثل مدة التحديثات الأمنية وعدد المستخدمين وحجم المنظومة البرمجية.

أكدت هذه التحليلات أن القاسم المشترك بين أغلب هذه القوائم هو وجود مزيج من الأجهزة المتخصصة مثل Librem 5 وBittium Tough Mobile 2C وBlackphone PRIVY إلى جانب هواتف جماهيرية رائدة من جوجل وسامسونج وأبل، ما يجعل «الترتيب المفاجئ» نتيجة طبيعية لاختلاف الفئة المستهدفة بين هاتف مصمم للقطاع الأمني وآخر موجه للمستخدم العادي مع تركيز قوي على الحماية والتحديثات.

سامسونج أبل Purism Bittium VPNOverview Mobile Device Security

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

ترشيحاتنا

نيللى كريم

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

لينا صوفيا

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

يارا السكري

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد