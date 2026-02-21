قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
تكنولوجيا وسيارات

تتفوق على آيفون.. أفضل 5 هواتف للشحن السريع في 2026

أفضل 5 هواتف للشحن السريع في 2026
أفضل 5 هواتف للشحن السريع في 2026
شيماء عبد المنعم

مع دخول عام 2026، إذا قررت شراء هاتف أندرويد رائد، فهناك احتمال كبير أن يكون شحنه أسرع بشكل كبير من هواتف آيفون برو، الفرق ليس طفيفا، بل ملحوظ للغاية.

على سبيل المثال، يصل شحن iPhone 16 Pro Max إلى 45 وات فقط، بينما هواتف مثل Honor Magic 8 Pro تدعم شحنا سلكيا بقوة 100 وات، مع بطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير، أي أكثر من 50% مقارنة ببطارية الآيفون. 

أفضل 5 هواتف للشحن السريع في 2026

تغير هذه القوة طريقة استخدام الهاتف بالكامل، فالشحن يصبح أمرا سريعا لا تحتاج لتخطيطه، يكفي توصيل الهاتف أثناء تجهيزك صباحا ليعمل هاتفك طوال اليوم، إليكم أبرز خمسة هواتف أندرويد سريعة الشحن في 2026:

1. هاتف هونر Honor Win RT:

يتميز هذا الهاتف ببطارية عملاقة بسعة 10000 مللي أمبير، أي أقرب لأجهزة التابلت، ومع دعم الشحن السلكي بقوة 100 وات، يمكن شحن الهاتف بالكامل في حوالي ساعة ونصف فقط، ويأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وشاشة OLED كبيرة بحجم 6.83 بوصة، وكاميرات قوية، ما يجمع بين الأداء الفائق وعمر بطارية مذهل.

Honor Win RT

2. هاتف شاومي Redmi Turbo 5 Max:

يحافظ هذا الهاتف على سياسة شاومي في البطاريات الكبيرة، مع سعة 9000 مللي أمبير ودعم الشحن السلكي 100 وات، كما يدعم الشحن العكسي، لشحن سماعات أو حتى هاتف صديق. يضم شاشة AMOLED بحجم 6.83 بوصة ومعالج ميدياتك Dimensity 9500s ، ويقدم توازنا ممتازا بين التصميم والأداء والبطارية.

Redmi Turbo 5 Max

3. هاتف وان بلس iQOO Z11 Turbo:

يأتي بمزيج بين الأداء العالي وعمر البطارية الطويل، مع بطارية 7600 مللي أمبير ودعم شحن 100 وات، الهاتف مزود بنظام تبريد متقدم، ومعالج Snapdragon 8 Gen 5، وكاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل، وشاشة AMOLED سلسة، لكنه لا يدعم الشحن اللاسلكي.

iQOO Z11 Turbo

4. هاتف هونر Honor Magic 8 Pro:

هاتف رائد بامتياز، مع بطارية 7100 مللي أمبير ودعم شحن سلكي 100 وات وسلكي سريع، بالإضافة إلى شحن لاسلكي سريع، يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وشاشة LTPO OLED بحجم 6.71 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وكاميرا بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل، ما يجعله خيارا مثاليا لعام 2026.

Honor Magic 8 Pro

5. هاتف وان بلس OnePlus 15:

معروف بدعم الشحن السريع، يصل الشحن السلكي إلى 120 وات في بعض المناطق، مع بطارية فوق 7000 مللي أمبير، الهاتف يقدم تجربة OxygenOS المبنية على أندرويد 16، وشاشة AMOLED عالية معدل التحديث، ومعالج رائد يضمن أداء سلسا.

OnePlus 15
هواتف أسرع هواتف 2026 هواتف الشحن السريع هواتف أندرويد 100 واط أفضل هواتف للشحن السريع 2026

جانب من الحملة
فراخ مشوية ومحشية
توك توك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
