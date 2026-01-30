قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

كاميرات خرافية في جيبك.. أفضل هواتف الكاميرا لعام 2026

شيماء عبد المنعم

أصبح اختيار أفضل هواتف الكاميرا أكثر تحديا من أي وقت مضى، خاصة مع تنوع الخيارات بين آيفون وأندرويد، وبين الشركات الكبرى مثل آبل وسامسونج وجوجل، حيث يبحث المستخدمون عن هواتف تلتقط الصور والفيديوهات بألوان دقيقة وتفاصيل واضحة، مع تجربة استخدام سلسة وميزات ذكاء اصطناعي متطورة.

أفضل هواتف الكاميرا لعام 2026

في هذا التقرير، نستعرض لكم أفضل هواتف الكاميرا لعام 2026:

أفضل هاتف كاميرا شامل: سامسونج Galaxy S25 Ultra

يعد هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra أكثر تطورا من سابقه S24 Ultra، مع تصميم جديد وكاميرا فائقة الاتساع وشاشة محسنة، ولكن الكاميرا الرئيسية تحتفظ بمستشعر 200 ميجابكسل مع تقنية دمج البكسلات.
 

ولكن الميزة الأبرز هي الذكاء الاصطناعي الذي يحسن البحث داخل الصور، والتحرير، وتسجيل الفيديو مع تحسين جودة الصوت، استخدام الهاتف مناسب لـ: تصوير المناظر الطبيعية، الإضاءة المنخفضة، الفيديو، اليوتيوب، والمدونات المصورة.

هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra

أفضل هاتف من آبل: iPhone 17 Pro و Pro Max

توفر الطرازات iPhone 17 Pro وPro Max نفس نظام الكاميرا المحدث، مع اختلافات فقط في حجم الهاتف والبطارية. 

تشمل التحديثات كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 48 ميجابكسل وزووم بصري حتى 8x، وكاميرا سيلفي 18ميجابكسل محسنة، ولا تزال كاميرات الماكرو بحاجة لتحسين، لكن الهاتف يقدم تجربة آبل الكلاسيكية مع أدوات تحرير سهلة الاستخدام.

استخدام الهاتف مناسب لـ: محبي هواتف آبل الباحثين عن سهولة الاستخدام وجودة عالية.

هاتف iPhone 17 Pro Max 

أفضل كاميرا لالتقاط الصور الليلية: هونر Magic 8 Pro

يتميز هاتف هونر Magic 8 Pro بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع فتحة f/1.6 ومستشعر كبير، وكاميرا تليفوتوغرافية 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري، يتيح الهاتف تصوير ماكرو قريب حتى 14 سم وأداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة، الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP69K، ويحصل على تحديثات لسبع سنوات.

استخدام الهاتف مناسب لـ: التصوير الليلي والماكرو والفيديو.

هاتف هونر Magic 8 Pro

أفضل هاتف قابل للطي: سامسونج Galaxy Z Fold 7

يأتي سامسونج Galaxy Z Fold 7 مزود بكاميرا 200 ميجابكسل مشابهة لـ S25 Ultra، وكاميرا فائقة الاتساع مع تركيز تلقائي للماكرو، كما يبرز الهاتف بشاشته الداخلية الكبيرة 8 بوصة، ما يمنح مساحة ممتازة لمعاينة الصور وتحرير الفيديو.

استخدام الهاتف مناسب لـ: تجربة متعددة الاستخدامات مع شاشة كبيرة ومزايا AI قوية.

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7

أفضل هاتف للرياضة والحركة: OnePlus 13

يتميز هاتف وان بلس الرائد OnePlus 13، بمواصفات قوية وشاشة 6.82 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات 50 ميجابكسل لكل عدسة، مع زووم بصري حتى 3x، فهو يتيح تسجيل فيديو بدقة 8K و 4K 60fps، مع وظيفة مميزة لتصوير الحركة السريعة بدون ضبابية.

استخدام الهاتف مناسب لـ: تصوير الرياضة والحركة السريعة.

هاتف وان بلس OnePlus 13

أفضل هاتف AI للصور: جوجل Pixel 10 Pro وXL

يأتي الهاتفان مزودان بكاميرا ثلاثية مع تليفوتوغرافية 5x وتثبيت بصري، وكاميرا سيلفي 42 ميجابكسل محسنة بالذكاء الاصطناعي، يدعم الهاتفان التصوير الليلي والفلكي، ويوفران زووم رقمي عالي الجودة بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

استخدام الهاتف مناسب لـ: التصوير بالذكاء الاصطناعي، الليل والفلك، وتحرير الصور بسهولة.

هاتف جوجل Pixel 10 Pro

أفضل هاتف للمصورين المتقدمين: شاومي Xiaomi 15 Ultra

يأتي هاتف شاومي Xiaomi 15 Ultra مزودا بنظام كاميرا لايكا مع مستشعر رئيسي 1 إنش وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 200 ميجابكسل، يدعم الهاتف تصوير الفيديو الليلي وبطء الحركة والفيديو الاحترافي مع تتبع الحركة.

استخدام الهاتف مناسب لـ: المصورين المحترفين، الماكرو والتصوير عن قرب.

هاتف شاومي Xiaomi 15 Ultra

أفضل هاتف للتصوير القريب والماكرو: Vivo X200 Pro

يأتي هاتف فيفو الرائد Vivo X200 Pro، مزودا بكاميرا ثلاثية بالتعاون مع Zeiss، مزودة بعدسة تليفوتوغرافية 200 ميجابكسل وماكرو ممتاز، ومستشعر رئيسي 50 ميجابكسل كبير الحجم، يقدم الهاتف أداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة والتفاصيل الدقيقة.

استخدام الهاتف مناسب لـ: التصوير القريب، الماكرو، والإضاءة المنخفضة.

هاتف فيفو Vivo X200 Pro
