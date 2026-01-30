قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
البريميرليج يحسم جدل رايان جيجز وعضوية قاعة المشاهير
اللوحات تتحاور | فاروق حسني يكشف كواليس متحفه الخاص
مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس
الأربعاء أم الخميس؟ موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا
تكنولوجيا وسيارات

صدمة لعشاق الهواتف الرخيصة .. شاومي تتراجع وسامسونج تهيمن على 2026

شاومي تتراجع وسامسونج تهيمن على 2026
شاومي تتراجع وسامسونج تهيمن على 2026
شيماء عبد المنعم

تشير أحدث توقعات Counterpoint Research، إلى أن سوق الهواتف الذكية العالمي يواجه عام 2026 بتحديات غير مسبوقة، حيث يشهد تراجعا في حجم الشحنات مقابل ارتفاع كبير في الأسعار والإيرادات، في مفارقة نادرة للصناعة.

نقص شرائح الذاكرة يضرب السوق

يرجع السبب الرئيسي إلى نقص حاد في شرائح الذاكرة نتيجة الطلب المتزايد على شرائح (HBM) لدعم البنية التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي التوليدي، هذا الضغط دفع شركات كبرى مثل كوالكوم وميدياتك لتقليص إنتاجها، ما أثر بشدة على الهواتف الاقتصادية (تحت 150 دولار) وجعل إنتاجها شبه مستحيل بالمواصفات المطلوبة.

أرقام الشحنات والإيرادات

- ميدياتك: حصة 34٪ (انخفاض الشحنات 8٪)

- كوالكوم: حصة 24.7٪ (انخفاض الشحنات 9٪)

- آبل: حصة 18.3٪ (انخفاض الشحنات 6٪)

- UNISOC: حصة 11.2٪ (انخفاض الشحنات 14٪)

- سامسونج: حصة 6.6٪ (زيادة الشحنات 7٪)

على الرغم من تراجع أعداد الهواتف المباعة عالميا بنسبة 7٪، تشير البيانات إلى أن الإيرادات ستسجل نموا مزدوج الرقم، ما يعكس ارتفاع أسعار الهواتف الذكية.

أرقام الشحنات والإيرادات

سامسونج تتقدم على الجميع

تمثل سامسونج الاستثناء في هذا السوق المتراجع، بفضل إطلاقها لشريحة Exynos 2600 2 نانومتر في ديسمبر 2025، هذه الخطوة تمنحها ميزة تنافسية في الهواتف المميزة، خاصة مع سلسلة Galaxy S26، لتقديم أداء أقوى بأسعار مقاربة أو أقل من المنافسين.

الهواتف الرائدة مقابل المتوسطة فجوة الذكاء الاصطناعي

يبرز التقرير فجوة متزايدة بين الفئة الرائدة والمتوسطة:

- الرائدة (أقل من 500 دولار): مزودة بمعالجات NPU قوية تصل إلى 100 TOPS، تسمح بتجربة ذكاء اصطناعي محلي سريع وآمن بدون إنترنت.

- المتوسطة (100–500 دولار): بسبب قيود الذاكرة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي السحابي، ما يقلل من سرعة وكفاءة الأداء.

ماذا يعني هذا للمستهلك؟

من الواضح أن عام 2026 سيكون "عام الفخ المتميز": الخيارات أمام المستهلكين محدودة، إما دفع سعر مرتفع للحصول على هاتف متطور قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، أو الاكتفاء بهاتف متوسط الأداء يعتمد على الاتصال السحابي.

سوق الهواتف الذكية 2026 الهواتف الاقتصادية سامسونج شاومي سوق الهواتف العالمي ارتفاع أسعار الهواتف

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
التدخين السلبي
أعراض تلف الكلى
نغم صالح
