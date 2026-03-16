وزير الدفاع الألماني: لن نشارك عسكريا في حرب إيران.. وندعم الجهود الدبلوماسية لمضيق هرمز
فضل ليلة القدر.. لماذا هي خير من ألف شهر؟ | 6 أسباب يغفل عنها كثيرون
سجن ترامب ونتنياهو.. راش درويش المرشح الديمقراطي السابق للكونجرس بعد حصوله على جائزة الأوسكار
مواعيد المترو والقطار الكهربائي في عيد الفطر 2026
حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية
القدس تحت الخطر .. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة
قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها
كاف يفحص شكوى الترجي ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم بعد أحداث مباراة دوري الأبطال
للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد القتلى إلى 886 شخصا.. و2141 جريحا
البحرين: استمرار تدفق الإمدادات الغذائية للسوق المحلية
اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية بسبب الأزمة الإيرانية
أخبار العالم

توتر عبر الأطلسي.. ترامب ينتقد موقف ستارمر في حرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه "غير راضٍ" عن رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البداية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط عند اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد فوجئتُ جدًا بموقف المملكة المتحدة، لأنني قبل أسبوعين سألتهم: 'لماذا لا تُرسلون بعض السفن؟' ولم يُبدوا رغبةً حقيقيةً في ذلك".

ووصف بريطانيا بأنها "أقدم حليف" لبلاده، مضيفا أن الولايات المتحدة أنفقت "أموالًا طائلة" على حلف الناتو وحماية أوكرانيا من روسيا، أعتقد أن هذا أمرٌ مُريع"، مُؤكدًا أنه "غير راضٍ عن موقف بريطانيا".

وأشار إلى أن ستارمر أخبره أمس أنه سيجتمع مع فريقه لاتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الجهود المبذولة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.

قلت: "لست بحاجة إلى الاجتماع مع الفريق. أنت رئيس الوزراء. يمكنك تشكيل فريقك الخاص - لماذا عليك الاجتماع مع فريقك لمعرفة ما إذا كنت سترسل إلينا بعض كاسحات الألغام أو بعض القوارب؟" قلت: "لست مضطرًا للاجتماع مع فريقك."

ترامب ستارمر حرب إيران الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني الحرب الأمريكية الإسرائيلية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

أموال

رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

أخبار السيارات

أخبار السيارات| شيفروليه تتخلى عن اسم أشهر سياراتها.. وفيراري تودع شاشات اللمس

هاتف موتورولا رازر 70

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل الهواتف الاقتصادية في 2026

شيري

أول علامة صينية تحقق مبيعات 6 ملايين وحدة في فبراير

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

