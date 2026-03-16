توتر عبر الأطلسي.. ترامب ينتقد موقف ستارمر في حرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه "غير راضٍ" عن رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البداية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط عند اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد فوجئتُ جدًا بموقف المملكة المتحدة، لأنني قبل أسبوعين سألتهم: 'لماذا لا تُرسلون بعض السفن؟' ولم يُبدوا رغبةً حقيقيةً في ذلك".

ووصف بريطانيا بأنها "أقدم حليف" لبلاده، مضيفا أن الولايات المتحدة أنفقت "أموالًا طائلة" على حلف الناتو وحماية أوكرانيا من روسيا، أعتقد أن هذا أمرٌ مُريع"، مُؤكدًا أنه "غير راضٍ عن موقف بريطانيا".

وأشار إلى أن ستارمر أخبره أمس أنه سيجتمع مع فريقه لاتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الجهود المبذولة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.

قلت: "لست بحاجة إلى الاجتماع مع الفريق. أنت رئيس الوزراء. يمكنك تشكيل فريقك الخاص - لماذا عليك الاجتماع مع فريقك لمعرفة ما إذا كنت سترسل إلينا بعض كاسحات الألغام أو بعض القوارب؟" قلت: "لست مضطرًا للاجتماع مع فريقك."