برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تعزز الحماية الاجتماعية

أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أنها عكست تقديرًا حقيقيًا لدور العمال المصريين باعتبارهم أحد أهم ركائز الدولة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم. أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها دعم العمالة غير المنتظمة وصرف منحة استثنائية لهم، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية لشريحة واسعة من القوى العاملة في مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتوسع في برامج التدريب المهني تعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتأهيله وفق أحدث المعايير، بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة محليًا ودوليًا.

وأضاف عمر الغنيمي، أن دعوة الرئيس السيسي لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني تؤكد أهمية التكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب المصري.

وأكد نائب الاسكندرية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي، حديثه بتقديم التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهودهم المستمرة في مختلف مواقع العمل، ومؤكدًا أنهم يمثلون العمود الفقري لمسيرة التنمية وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للوطن.