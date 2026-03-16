مفتي الجمهورية: الزواج العرفي يعتبر شرعيا بشروط محددة.. فيديو

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الزواج العرفي يختلف باختلاف العرف المتعارف عليه في المجتمع، موضحًا أن الزواج العرفي الذي يتم بعقد وإيجاب وقبول وشهود وإشهار وفق ما اعتاد الناس؛ يعتبر زواجًا شرعيًا وقانونيًا ولا حرج فيه، خاصة في بعض البيئات مثل القبائل البدوية، حيث هناك تقاليد محددة لإتمام الزواج.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك نوعًا آخر من الزواج العرفي يُمارس بشكل سري أو عبر التحايل على القانون، مثل الزواج لإخفاء أمور متعلقة بالمعاشات أو الحقوق المالية، وهو ما يندرج تحت دائرة المحظور أو المحرم شرعًا، بحسب طريقة التنفيذ وأركان الزواج.

وأشار إلى أن الزواج الصحيح يحقق أركانه الشرعية والقانونية، بينما التحايل على القانون لأخذ منفعة مالية أو مادية يُعد إثمًا، لما فيه من مخالفة للضوابط الشرعية والدولية، ومن ذلك استخدام الزواج العرفي لتحقيق استحقاقات لا يحق الحصول عليها قانونيًا.

وشدد على ضرورة الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية للزواج، مؤكداً أن الزواج العرفي الصحيح ضمن الإطار الشرعي لا يضر، بينما أي تجاوز للضوابط أو التلاعب بالأوراق القانونية قد يؤدي إلى المساءلة الشرعية والقانونية.