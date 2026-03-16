دويدار يوجه رسالة استغاثة لمجلس الزمالك: أنقذوا حسام عبد المنعم

أطلق حسام عبد المنعم، لاعب نادي الزمالك السابق، تصريحات مؤثرة كشف خلالها عن معاناته المالية خلال السنوات الأخيرة بعد ابتعاده عن كرة القدم والأضواء.

وكتب احمد دويدار لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "اتمني من مجلس ادارة نادي الزمالك النظر للكابتن حسام عبد المنعم لاعب الزمالك السابق واحد من المدافعين الكبار اللي لعبوا في النادي ودائما نادي الزمالك وجمهوره الملكي العظيم مهتم بكل أولاده في ظروفهم الصعبة وربنا يصلح حالنا جميعا".

دموع حسام عبد المنعم.. نجم الزمالك السابق يروي معاناته بعد الشهرة

وكشف نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق حسام عبد المنعم عن تفاصيل مؤثرة من حياته الشخصية والرياضية، وذلك خلال استضافته في برنامج "كلم ربنا" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الخطيب عبر إذاعة الراديو 9090، حيث تحدث بدموع عن أصعب الفترات التي يمر بها بعد سنوات طويلة من التألق في الملاعب.

وقال حسام عبد المنعم إنه يعيش حاليًا ظروفًا معيشية صعبة للغاية رغم تاريخه الكبير في كرة القدم، مؤكدًا أنه أب لخمسة أبناء ويعاني من غياب مصدر دخل ثابت يعينه على متطلبات الحياة. وأضاف أن السنوات الأخيرة كانت قاسية عليه، خاصة بعد ابتعاده عن العمل في المجال الرياضي الذي قضى فيه معظم عمره.

وأوضح حسام عبد المنعم خلال حديثه أن كرة القدم كانت حياته منذ الطفولة، حيث بدأ مشواره في سن الثامنة، ولعب لسنوات طويلة داخل أندية كبرى قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي الزمالك ويصبح أحد لاعبيه الدوليين، مؤكدًا أنه لم يعرف طريقًا آخر للعمل بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

وخلال الحلقة، تحدث نجم الزمالك السابق عن موقف مؤلم مع والده، مشيرًا إلى أن والده الذي كان يفتخر به كثيرًا بكى يومًا بسبب حاله الحالي وقال له: “يا ريتك ما لعبت كورة”.

وأكد أن تلك الكلمات كانت من أصعب اللحظات في حياته، لأنها كشفت حجم الألم الذي يشعر به والده وهو يرى ابنه الذي كان يومًا من نجوم الملاعب يمر بهذه الظروف.

وأشار حسام عبد المنعم إلى أنه يعيش حاليًا بعيدًا عن الأضواء تمامًا، ولا يجد من يسأل عنه من زملائه القدامى أو من داخل نادي الزمالك، رغم السنوات التي قضاها داخل النادي.

وأوضح أنه يشعر أحيانًا بالوحدة الشديدة، لكنه يتمسك بالإيمان والصبر، مؤكدًا أن علاقته القوية بالله هي ما تمنحه القدرة على الاستمرار.

كما تطرق إلى ذكرياته داخل الملاعب، مؤكدًا أنه لا ينسى هدفه الشهير في مباراة نهائي كأس مصر 1998 أمام النادي الإسماعيلي، حين سجل هدف الفوز الذي منح الزمالك اللقب، موضحًا أن تلك اللحظة كانت من أجمل لحظات مسيرته الكروية.

وأضاف حسام عبد المنعم أنه كان أيضًا صاحب الفضل في اكتشاف المهاجم الدولي مصطفى محمد وتقديمه لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتم تقدير تاريخه داخل النادي الذي أعطاه الكثير من عمره وجهده.

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه بالتأكيد على أنه رغم كل ما يمر به من صعوبات، فإنه ما زال مؤمنًا بأن الفرج قريب، وأن الله لن يتركه، مضيفًا أن الشهرة والأموال والمجد قد تختفي، لكن الإيمان بالله يظل السند الحقيقي للإنسان في أصعب الأوقات.