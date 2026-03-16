ممدوح عباس يتكفل برواتب 10 لاعبين في الزمالك .. اعرف السبب

وكتب درويش عبر حسابه علي فيسبوك “تقارير .. ممدوح عباس يتكفل برواتب 10 لاعبين في الزمالك في خطوة تهدف إلى توفير الاستقرار المالي للاعبين وضمان تركيزهم الكامل على الأداء داخل الملعب”

تأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه عباس للزمالك، حيث كشف عن صرفه 50 ألف جنيه شهريًا لكل لاعب من اللاعبين الصاعدين ضمن الفريق الأول، وهو ما يعني أن كل لاعب يحصل على حوالي نصف مليون جنيه سنويًا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تحت قيادة المدرب معتمد جمال، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ، ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك بطل الكونغو برازافيل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأبيض لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولى بالكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك مع أوتوهو الكونغولى فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

كان الزمالك قد تعادل مع الفريق الكونغولي بنتيجة 1-1 مما يجعل أسهم الفارس الأبيض كبيرة لحسم التأهل في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

تمتلك مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وكان الزمالك قد أنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 11 نقطة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

وحال تأهل الزمالك على حساب الفريق الكونغولي سيلتقي مع المتـأهل من المصري وشباب بلوزداد في نصف النهائي.