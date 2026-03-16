4 لاعبين على رأس قائمة الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم

يستعد نادي الزمالك لإجراء تغييرات واسعة على مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

واستقر الزمالك على رحيل 4 لاعبين بشكل مبدئي من الفريق نظرا لعدم الحاجه الفنية لهم وعدم مشاركتهم في المباريات خلال الفترة الماضية.

وجاء على رأس الراحلين ، أحمد حمدي حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي ورفض تمديد التعاقد واستقر على الرحيل من النادي.

وتم تجميد حمدي داخل الزمالك ولا يشارك في المباريات الأخيرة بعد تمسكه بقرار الرحيل وعدم تجديد التعاقد.

ودخل القائمة سيف فاروق جعفر، بعد ابتعاده عن المشاركة وخروجه من قائمة الزمالك وهو نفس الحال لـ بارون أوشينج لاعب الأبيض.

وضمت القائمة محمود جهاد بسبب إصاباته المتعددة والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب منذ انضمامه للأبيض.