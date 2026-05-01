تونس.. مصرع رضيع وإصابة 50 شحصا في انقلاب حافلة قادمة من الجزائر

أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة رضيع و اصابة حوالي 50 شخصا في حادث انقلاب حافلة سياحية قادمة من الجزائر اليوم الجمعة.



وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة نقلا عن معتمد مدينة "مجاز الباب" التي تتبع ولاية سليانة شمال غرب تونس، أن الحادث وقع صباح اليوم على الطريق السريع الرابط بين مدينتي باجة وتونس العاصمة.

كانت الحافلة قادمة من الجزائر باتجاه مدينة سوسة السياحية على الساحل الشرقي لتونس، وفق نفس المصدر.

وذكر المعتمد أن الحادث تسبب في وفاة رضيع وجرح 50 آخرين، نُقل سبعة منهم إلى مستشفى باجة وثلاثة إلى مستشفيات العاصمة، فيما تلقى بقية الجرحى الإسعافات في مدينة مجاز الباب.