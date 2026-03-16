قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ليلة القدر.. أفضل الأدعية المستجابة للرزق بجنة الفردوس

دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر
أحمد سعيد

يبحث كثير من المسلمين عن دعاء ليلة القدر مع دخول الليالي الوترية، حيث إنها من أعظم الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ويستحب الإكثار من الأدعية التي تشمل طلب المغفرة والرزق والهداية. 

ويأتي في مقدمتها الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا، لما له من فضل عظيم في هذه الليلة المباركة”، وفي السطور نعرض لكم أفضل الأدعية المستجابة للرزق بجنة الفردوس.

دعاء ليلة القدر المستجاب للرزق بجنة الفردوس

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء مأثور لدخول جنة الفردوس وقد بينت لنا السنة النبوية الشريفة فضل الدعاء وحث الرسول على تحري ليلة القدر ومن أفضل صيغ دعاء ليلة القدر لدخول جنة الفردوس أن يقول الداعي:

  • اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.
  اللَّهمَّ إني أسألك من خيرِ ما سألَكَ عبدكَ ونبيكَ وأعوذ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدكَ ونبيكَ، اللَّهمَّ إني أسألك الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ وأعوذ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

دعاء ليلة القدر مكتوب قصير

ومن أفضل دعاء ليلة القدر يمكن للقارئ أن يقول قصير: 

اللهم اني اسالك العافية من كل بلية وأسألك تمام العافية والغنى عن الناس.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع اللَّهمَّ لا تسلمني إلى عدو يؤذيني ولا إلى صديق يرديني وارزقني رزقًا حلالًا يغنيني ومن ماء الكوثر اسقيني.

اللَّهمَّ يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا، وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد، وأبصر من راقب وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب.

اللهم نجني من النار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم إني أسألك إيمانا دائما، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا اللهم إني أسألك علما نافعا

اللهم إني أسألك يقينا صادقا، اللهم إني أسألك دينا قيما.

اللهم إني أسألك العافية من كل شر اللهم إني أسألك تمام العافية.

اللَّهمَّ إني أسألك دوام العافية اللهم إني أسألك الشكر على العافية، اللهم إني أسألك الغنى عن الناس.

دعاء ليلة القدر مستجاب
 

اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا، وشر ما منعتنا. 

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.

اللهم انى أسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اكفانا كل شيء اكفِني ما أهمّني من أمور الدنيا والآخرة وثبتني اللهم على ما يرضيك وقربني ممن يواليك واجعل غاية حبي وبغضي فيك ولا تقربني ممّن يعاديك.

اللَّهمَّ أدم على نعمتك وبرك ولا تنْسِني ذكرك وألهمني في كل حال شكرَك. 

اللهم عرِّفني قدر النعم بدوامها، وقدر العافية باستمرارها.

اللًهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. 

علامات ليلة القدر المؤكدة

وقد جاء عن زر بن حبيش قال: "سألت أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر ؟ قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".

كما أن من علامات ليلة القدر في النهار أن الشمس تصبح حمراء وشعاعها ضعيف وذلك ما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي ﷺ قال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلِقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً».

ومن علامات ليلة القدر في الليل أو النهار أيضا أنها ليلة طلقة لا برد فيها ولا حر.

الليالي الوترية المتبقية في العشر الأواخر

مضت جميع الليالي الوترية في العشر الأواخر ما عدا ليلتين هما:

  1. ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.
  2. ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.
دعاء ليلة القدر ليلة القدر دعاء ليلة القدر مستجاب دعاء ليلة القدر 27 رمضان دعاء يلة القدر الذي أوصى به الرسول دعاء ليلة القدر مكتوب طويل دعاء ليلة القدر مكتوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

احمد موسي

سعر الذهب في مصر

هالة فاخر

أموال

رؤية الهلال

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

