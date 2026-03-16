وزيرا خارجية مصر والأردن: ندعم خطوات الدول العربية لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها
مفاجأة مدوية.. استبعاد محمد عبد المنعم من قائمة منتخب مصر
مصر والأردن تؤكدان تضامن البلدين الكامل مع الدول العربية في مواجهة إيران
بالتزامن مع رشقات صاروخية إيرانية.. أعضاء الكنيست الإسرائيلي يختبئون في الغرفة المحصنة
قبل وقوع الكارثة.. القبض على شخصين يخزنان الخردة داخل غرفة كهرباء بأكتوبر
نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 6 من عناصره في قصف إسرائيلي بقضاء القائم
بعد تحذير القومي لذوي الإعاقة.. عقوبات مشددة ضد التنمر على الأطفال
الرئيس اللبناني: نمضي قدما لاستعادة الدولة مهما كانت التحديات
موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
أول قرار للمرشد الإيراني الجديد.. محسن رضائي مستشارا عسكريا
أفضل دعاء ليلة القدر 2026 وأدعية العشر الأواخر من رمضان
ديني

دعاء الإفطار يوم 26 رمضان 2026.. أدعية مستجابة للمغفرة والعتق من النار

أحمد سعيد

مع حلول أذان المغرب في يوم 26 رمضان يحرص كثير من المسلمين على اغتنام لحظات دعاء الإفطار التي تعد من أعظم أوقات استجابة الدعاء، خاصة مع دخول العشر الأواخر من رمضان التي تحمل في طياتها نفحات الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويزداد البحث عبر محركات الإنترنت عن دعاء الإفطار يوم 26 رمضان مكتوب وأفضل الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها قبل أذان المغرب وعند الإفطار، حيث يجتمع فضل الصيام والدعاء في وقت واحد، وهو وقت يرجى فيه القبول وتحقيق الأمنيات. 

دعاء الإفطار يوم 26 رمضان 2026

ويستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء عند الإفطار في رمضان وأن يسأل الله الرزق والمغفرة والرحمة وأن يبلغه فضل ليلة القدر في هذه الليالي المباركة ومن أفضل صيغ دعاء الإفطار للعتق من النار أن يقول الصائم:

  • اللهمّ اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واعف عنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا، يا رب يا رحيم اجعلنا ممن تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الفضيل.

دعاء الإفطار يوم 26 رمضان مكتوب للمغفرة من الذنوب

اللهمَّ إنِّي أستغفرك من كلِّ ذنبٍ خطوتُ إليه برجلي، أو مدّدتُ إليه يدي، أو تأمَّلته ببصري، أو أصغيتُ إليه بأذني، أو نطق به لساني، ثمَّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليَّ، وسألتك الزِّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائداً عليَّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. 

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت. 

اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

يا إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي، واعفُ عن سيئاتي، وأوجب لي محبتك. 

اللهمَّ إنِّي أتوب إليك من كلِّ ما خالف إرادتك، أو زال عن محبتك من خطرات قلبي، ولحظات عيني، وحكايات لساني، توبةً تسلم بها كلُّ جارحةٍ من جوارحي من الذُّنوب والمعاصي. 

اللهمَّ إنِّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن سيئاتي، وظواهرها، وسوالف زلَّاتي، وحوادثها، توبةَ من لا يُحدِّث نفسه بمعصيةٍ ولا يُضمر أن يعود في خطيئة.

كيف كان يقول النبي دعاء الإفطار؟ 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الإفطار وهو صائم لذا يستحب أن يجعل كل مسلم دعاء الإفطار اليوم ويقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن الأدعية المأثورة عن دعاء الإفطار للنبي أن نقول:

  • اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.
  • اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.
  • اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.
  • اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار 26 رمضان

دعاء الإفطار يوم 26 رمضان هو خير ما يبدأ به المؤمن إفطاره لأن خير الدعاء دعاء الصائم عند الإفطار ومن صيغ أفضل الدعوات وقت الإفطار ما يلي :

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

دعاء الإفطار للفرج وتفريج الكروب

  • «اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها». وآله وصحبه أجمعين».
  • «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».
  • «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا» «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».
رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

الفنان سعيد مختار

في القفص لأول مرة.. اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار

ترشيحاتنا

فتة شاورما

هنفطر إيه النهاردة .. فتة شاورما دجاج سوري وسلاطة فتوش وكنافة بالكاسترد والجلاش

الكحك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكحك يوميا في العيد

الترمس

طريقة عمل الترمس البلدي لعيد الفطر

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد