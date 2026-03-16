الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ليلة القدر.. ردد هذه الأدعية من بعد المغرب لتكون من الفائزين فيها

دعاء ليلة القدر.. ردد هذه الأدعية من بعد المغرب لتكون من الفائزين
دعاء ليلة القدر.. ردد هذه الأدعية من بعد المغرب لتكون من الفائزين
شيماء جمال

دعاء ليلة القدر.. بدأ العد التنازلى لليلة السابع والعشرين من رمضان والتى يرجى أن تكون ليلة القدر، لذلك يبحث الكثير عن دعاء ليلة القدر والأدعية الجامعة الوارده عن رسول الله ليفوزا فى هذه الليلة المباركة

دعاء ليلة القدر

اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني

فقد جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله أرأيت إن علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها ؟
قال: قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني”

أدعية ليلة القدر جامعة لكل خير

قال رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لعمه:”ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السموات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء وتسبح مثلهن، ثم قال: تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك”.

بينت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا  أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَّمَها هذا الدُّعاءَ: «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».

وقال ﷺ:”من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر”، وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال- ﷺ-: “من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه”، وفي بعض الروايات “سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة”-

كما جاء عن أكثر دعاء النبى في رمضان وغيره «ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار»

ثلاث أدعية لا تفارق لسانك فى ليلة القدر

1- اللهم إني اسألك الحسنى وزيادة

2- اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت

3- اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

دعاء العتق من النار 

يا رب يا رحيم اجعلنا ممن تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الفضيل.

اللهمّ اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من المقبولين، يا رب وقفنا ببابك سائلين فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار.

اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا.

«اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا يا إلهنا، وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب، اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا، إنها ساءت مستقرًا ومقامًا».

يا رب إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فأقدر لنا فيها كل خير، ويسر لنا كل عسر، وأبعد عنا كل شر، واكتبنا من عتقائك في هذا الشهر، واجعلنا مستجابي الدعوة إلى الله.

اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك حسن الخاتمة ومغفرة الذنوب والعتق من النار.

اللهم إني أسألك الهداية والتوبة والعفو والمغفرة، اللهم اجعل لي في هذا الشهر مغفرة ورحمة وعتقاً من النار.

دعاء ليلة القدر السابع والعشرين من رمضان ليلة القدر أدعية ليلة القدر جامعة لكل خير أدعية ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

عيسي سي

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

ترشيحاتنا

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مفتي الجمهورية يهنِّئ الرئيس السيسي والشعب المصري بليلة القدر المباركة

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لا حل ولا استقرار للمنطقة إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد