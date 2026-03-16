قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نص كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بليلة القدر
بيوجه ابنه يخلي باله من العربيات .. الأمن يكشف حقيقة فيديو صادم بالبحيرة
القارئ محمد كامل يحصد المركز الأول في «دولة التلاوة» ومليون جنيه وتسجيل المصحف كاملًا
القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية
من إعادة بناء الفريق إلى مشروع كامب نو.. أبرز التحديات التي تنتظر خوان لابورتا في ولايته الجديدة فى رئاسة برشلونة؟
أبو الفتوح وعزت والشرقاوي على قوائم الإرهابيين.. إدراج نهائي بعد صدور أحكام باتة
عثرت على 17 ألف جنيه وأعادتها لصاحبها.. تعليم قنا تكرم التلميذة الأمينة بإدارة فرشوط
وزير خارجية ألمانيا: لا دور للناتو في مضيق هرمز
خطة أمريكية لشنّ أكبر عملية للقوات الخاصة في التاريخ للسيطرة على اليورانيوم الإيراني
رئيس تضامن النواب لـ صدى البلد : أقترح استضافة الأب لأبنائه يوما على الأقل بدلا من رؤيتهم ساعة في الشارع
حكم استخدام اللبوس الشرجي أو المهبلي أثناء الصيام.. أزهري يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليلة القدر.. كيف تستعد لـ 27 رمضان

ليلة القدر.. اعرف كيف تستعد لـ27 من رمضان
ليلة القدر.. اعرف كيف تستعد لـ27 من رمضان
شيماء جمال

ليلة القدر.. سوف تحل علينا بعد مغرب اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان، والتى يرجى أن تكون ليلة القدر، لذلك يرغب الكثير فى معرفة كيف يستعدون لهذه الليلة لاغتنامها والفوز فيها.. وسوف نوضح ذلك فى السطور القادمة.

كيف تستعد لليلة القدر

  • عليك أخذ قسط من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا، وعدم الأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة، وعليك العزم على التوبة، والإكثار من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والإقبال على الله عز وجل بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله عز وجل.
  • كما عليك الابتعاد عن المشاحنة وطلب العفو عن كل مَن أخطأت في حقهم، والتركيز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ، وعليك الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله، وأيضًا ضرورة الحرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.
  • وعليك أيضا التيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا، كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك، والإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد المُلِحُّ بالدعاء، واستغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك، وأكثرْ من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه، وأكثرْ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورددْ: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
  • وعليك الإكثار من طلب العتق من النار، والدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال، وأيضًا الدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، والدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال
  • والإكثار من الدعاء حال السجود لان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأطلْ سجودك وتضرعك لربك فإن النبي قال: «وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِكم»: لا تضيع أي فرصة واحذر من التقصير لحظة فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.
  • ويستحب قراءة ما تيسر من القرآن، فإحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط، وأنه لابد من شكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة، ولا تنسَ أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم».

دعاء ليلة القدر الذي أوصى به الرسول

جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله أرأيت إن علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها ؟
قال: قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني”

كما بينت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا  أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَّمَها هذا الدُّعاءَ: «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».

كما جاء عن أكثر دعاء النبى في رمضان وغيره «ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار»

وللمسلم أيضا ان يدعو بما يشاء فى هذه الليلة المباركة.

