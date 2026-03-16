جمال شعبان يوضح أعراض الذبحة الصدرية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أعراضًا للذبحة الصدرية، فالشخص الذي يشعر بآلام في الصدر مثل السكاكين، ويظهر على وجهه عرق، ويتغير لون بشرته، ويكون هناك تغيرا في شكل الشفاه وتتحول إلى اللون الأزرق، وتكون أطراف هذا الشخص زرقاء؛ يكون هذا الشخص مصابًا بذبحة صدرية.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن كلمة ذبحة صدرية تجعل الشخص يقلق بصورة كبيرة، على الرغم من أن الذبحة هي العرض وليست المرض.

وأشار إلى أن الذبحة الصدرية تكون بسبب ضيق الشريان التاجي، أو قصور الشريان التاجي في تغذية خلايا القلب، وأنه في حالة عدم قيام الشريان بدوره؛ يُصاب الشخص بذبحة.

ولفت إلى أن الذبحة الصدرية لها توصيفات كثيرة، لكنها سميت “ذبحة”؛ لأنها تشبه تقطيع السكاكين، وأن الذبحة قد تشبه الحموضة في الصدر، لذلك فإن أي شخص يشعر بتقطيع في صدره عليه التوجه إلى الطبيب.