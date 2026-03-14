الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جمال شعبان يكشف أعراض وجود خلل في كهرباء القلب

الدكتور جمال شعبان
منار عبد العظيم

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كهرباء القلب هي من أعظم وأدق العمليات في جسم الإنسان، مشيرًا إلى أن أي خلل في هذه الكهرباء يبدأ عند شعور الشخص بدقات قلبه.

متى يشعر الشخص بدقات قلبه؟

وأوضح الدكتور جمال شعبان في برنامجه "حتى يتبين"، أن القلب يعمل بلا توقف على مدار الساعة دون أن يشعر الشخص به. 

ولكن عندما يشعر الشخص بدقات قلبه، فإن هذا يدل على وجود خلل في النظام الكهربائي للقلب، سواء كان ذلك نتيجة لتسارع في دقات القلب أو تباطؤها أو حتى اختلال في الإيقاع.

القلب... لحن الحياة الذي لا يتوقف

أكد الدكتور جمال أن لحن القلب هو أساس الحياة، وعندما يتوقف هذا اللحن، تتوقف الحياة. 

ولفت إلى أن هناك 9 مليارات خلية تساهم في تنظيم وتوليد هذه الإشارات الكهربائية التي تضبط نبضات القلب.

كيف يكتشف الأطباء أسباب الخلل؟

في حال شعور الشخص بشيء غير طبيعي في قلبه، يقوم الطبيب بقياس ضربات القلب وعمل رسم قلب (ECG) لتحديد السبب وراء هذه الأعراض، ومن ثم يتم تشخيص الحالة بشكل دقيق.

