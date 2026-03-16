جمال شعبان يكشف أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، من خطورة ارتفاع الكوليسترول في الدم، موضحًا أنه من المشكلات الصحية الصامتة التي قد لا يشعر بها الكثيرون إلا بعد حدوث مضاعفات.

وقال جمال شعبان إن ارتفاع الكوليسترول غالبًا لا يسبب أعراضًا واضحة في بدايته، لكن مع استمرار ارتفاعه قد تظهر بعض العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة طبية.

أعراض قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول

آلام في الصدر نتيجة تأثر الشرايين وتراكم الدهون داخلها.

الشعور بالتعب والإجهاد بسهولة حتى مع بذل مجهود بسيط.

ضيق في التنفس بسبب ضعف تدفق الدم إلى القلب.

الدوخة أو الصداع المتكرر في بعض الحالات.

ظهور ترسبات دهنية صفراء حول العين أو على الجفون.



وأوضح استشاري القلب أن ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي مع الوقت إلى تضيق الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات إذا لم يتم التحكم فيه.

الوقاية من ارتفاع الكوليسترول



ينصح الأطباء بضرورة إجراء تحليل الكوليسترول بشكل دوري، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون، مع ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة القلب والشرايين.