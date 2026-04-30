1500 جنيه منحة وزيادة تعويضات الحوادث إلى 300 ألف.. هدايا الرئيس السيسي لعمال مصر في عيدهم

خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في كلمات حملت أخبارًا سارة لعمال مصر بمناسبة عيدهم، معبرًا عن تقديره الكبير لجهودهم الحثيثة في بناء وتطوير الوطن.

جاء ذلك خلال احتفالية كبيرة أُقيمت في مقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

في هذا السياق، أكد الرئيس السيسي على أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم الكامل لعمالها، وأنهم يعدون حجر الزاوية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر.

حضور حاشد في احتفالية عيد العمال

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آية من القرآن الكريم، تلاها كلمة لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل، الذي قدّم درع عيد العمال هدية تذكارية للرئيس السيسي.

ثم عرض فيلم تسجيلي حول "صناع الحاضر وبناة المستقبل" الذي يسلط الضوء على دور العمال في الإنجازات الاقتصادية. بعد ذلك، تم افتتاح أربعة مشروعات جديدة عبر الفيديو كونفرانس، شملت محطات كهرباء ومشروعات صحية في مختلف المحافظات.

كلمة الرئيس السيسي: تقدير واعتزاز بالعمال المصريين

في كلمته بمناسبة عيد العمال، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عمال مصر قائلاً: "إنكم سواعد الأمة ودعائم تنميتها منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا".

وأكد الرئيس على أن النهضة التي تشهدها مصر اليوم لم تكن لتتحقق دون جهود العمال المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جادة لتوطين الصناعات المحلية تحت شعار "صنع في مصر"، بهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام يساهم في توفير فرص العمل وتحقيق الأمان الاقتصادي للجيل الحالي والأجيال القادمة.

وأضاف السيسي أن العزيمة والإصرار هما الطريق لتحقيق التنمية، مع التأكيد على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر البشرية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأشاد الرئيس بجهود القطاع الخاص في دعم مشروعات التنمية، مطالبًا بتكامل جهود جميع الأطراف لتحقيق المزيد من فرص العمل.

هدايا الرئيس السيسي للعمال

في خطوة إضافية لتحسين ظروف العمال، أعلن الرئيس السيسي عن مجموعة من القرارات التي تُعد هدايا حقيقية للعمال في عيدهم:

منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة: 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من مايو 2026 وحتى يوليو 2026.

زيادة تعويضات حوادث العمل: رفع تعويض الوفاة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي وفقًا لنسبة العجز.

إعفاء من رسوم المهارات: إعفاء بعض فئات العمال من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة لدمجهم في القطاع الرسمي وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

إطلاق منصة سوق العمل: تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

إنشاء لجان دائمة لتلبية احتياجات سوق العمل: تشمل التعاون بين وزارات العمل والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان تنمية مستدامة لسوق العمل.

دعم الرئيس لمشروعات التنمية وزيادة فرص العمل

أكد الرئيس السيسي في كلمته أن الدولة تعمل على استصلاح 4.5 مليون فدان جديدة، بما في ذلك 450 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء، في إطار مشروعات "الدلتا الجديدة" و"مستقبل وطن".

كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء بنية أساسية قوية، مثل محطات بحر البقر، لدعم هذه المشروعات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

كما أكد السيسي على أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل والتعليم لأكثر من 60% من الشباب المصري الذي يقل عمره عن 40 عامًا يعد تحديًا كبيرًا يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

جولة تفقدية للمصنع

في ختام الاحتفال، قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية في مصنع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، حيث تفقد عملية تجميع عربات مترو الأنفاق، وقام بالشرح مع المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية. اختتم الرئيس جولته بلقاء مع كبار المسؤولين وقيادات وعمال المصنع، مؤكدًا على أهمية العمل الجاد في تحقيق التقدم والازدهار لمصر.

هذه القرارات والمبادرات تأتي في إطار رؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ودعم حقوق العمال، في خطوة تثبت أن مصر لا تنسى أبدًا أبناءها المخلصين الذين يساهمون في بناء الوطن وتحقيق استقراره.