قرارات رئاسية تنفذ فورا تهم الشعب المصري في عيد العمال.. تفاصيل

حرصا على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم..وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم /الخميس/ بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من مايو وحتى يوليو 2026 .

كما وجه الرئيس السيسي - في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام - بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة، لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة لدمجهم فى القطاع الرسمى وشمولهم بالحماية.

ووجه السيد الرئيس أيضا بزيادة قيمة تعويض الوفاة فى حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه وزيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى، بمقدار نسبة العجز بالإضافة إلى إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل ، وتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.. مطالبا بضرورة أن تتم موافاته بتقارير دورية عن نتائج أعمال هاتين اللجنتين.