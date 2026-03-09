ربما تندمون .. جمال شعبان يحذر من خلع الكلسون

نشر الطبيب جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، منشورًا طريفًا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله نصيحة للجمهور مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة.



وقال جمال شعبان في منشوره: «أيها المستعجلون بخلع الكلسون ربما تندمون»، في إشارة إلى التسرع في ارتداء الملابس الصيفية مع أول موجة دفء.



وأضاف في نصيحته: «أوصيكم ونفسي بطبقات من الملابس الثقيلة تحمي قلوبكم وأوعيتكم من غائلة الزمهرير»، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التدفئة لحماية الجسم، خاصة مرضى القلب وكبار السن، من تأثيرات البرد المفاجئة.



واختتم منشوره بطابع ساخر قائلًا:

#ما_تزعلوش، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين تداولوا النصيحة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



