مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

تحدث الفنان محمود عزب عن كواليس مشاركته في مسلسل الست موناليزا، كاشفًا عن عدد من التحديات التي واجهها فريق العمل خلال فترة التصوير.





وأوضح عزب أن من أبرز الصعوبات التي واجهتهم طول فترات الانتظار وعدم انتظام خطة التصوير اليومية، الأمر الذي جعل التجربة مرهقة في بعض الأحيان.





وأشار إلى أن تدخل المخرج محمد سامي ساهم في تسريع وتيرة العمل داخل وحدات التصوير المختلفة، ما ساعد على الانتهاء من الحلقات وتسليمها في الموعد المحدد.





كما أشاد بروح التعاون بين الفنانين، لافتًا إلى أن بعضهم واصل التصوير رغم التعب، مؤكدًا سعادته بتفاعل الجمهور مع الشخصية التي قدمها في العمل.





