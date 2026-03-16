حي أم ميت.. إجابة صادمة من ترامب بشأن مصير المرشد الإيراني الجديد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين بأنه لا يعلم ما إذا كان المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ إعلان تعيينه، على قيد الحياة.

وقال ترامب في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض: "يقول الكثيرون إنه يعاني من تشوهات بالغة، ويقولون إنه فقد ساقه، وأنه تعرض لإصابات بالغة، بينما يقول آخرون إنه مات، ولا أحد يجزم بأنه يتمتع بصحة جيدة تماماً".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لذا، قد يكون ذلك لأسباب عديدة. لا نعلم... إن كان ميتاً أم لا. الآن وقد تم الإعلان عن تعيينه، أقول إنه لم يره أحد، وهذا أمر غير معتاد".

أُصيب خامنئي بكسر في قدمه وإصابات طفيفة أخرى في اليوم الأول من حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية، وفقًا لمصدر مُطّلع على الوضع صرّح لشبكة CNN.

وأضاف المصدر أن خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، أصيب أيضًا بكدمة حول عينه اليسرى، بالإضافة إلى جروح طفيفة في وجهه.

وقد أثار غياب المرشد الإيراني الجديد عن الأنظار تكهنات واسعة النطاق حول وضعه.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست يوم الاثنين أن ترامب أُبلغ بأن خامنئي قد يكون مثليًا - وهو تقرير أعاد نشره مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونج، على منصة "إكس" معلقًا: "بعض التقارير المثيرة للاهتمام ترد من طهران هذه الأيام".