ساعات حرجة.. الحرس الثوري الإيراني يهدد المصالح الأمريكية والصناعات المرتبطة بها

حثّ الحرس الثوري الإيراني، اليوم، الولايات المتحدة على إجلاء العاملين من المنشآت الصناعية المرتبطة بها في جميع أنحاء المنطقة، محذراً من هجمات وشيكة.

وقال الحرس الثوري، في بيان نشرته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية، إن الصناعات المرتبطة بالولايات المتحدة قد تصبح أهدافاً خلال الساعات القادمة.

كما حذر المدنيين والعمال الموجودين بالقرب من هذه المواقع الصناعية من مغادرة المناطق المحيطة لتجنب أي أذى محتمل.

ولم يحدد بيان الحرس الثوري الإيراني الدول أو المنشآت التي قد تُستهدف، لكنه أشار إلى أن المواقع المرتبطة بالمصالح الاقتصادية الأمريكية قد تتعرض للهجوم.

يأتي هذا التحذير في الوقت الذي تدخل فيه الحرب في إيران أسبوعها الثالث، دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة.