صدمة في شمال إسرائيل.. صاروخ حزب الله يشعل النار في مستوطنة نهاريا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم "الاثنين" بأن صاروخ أطلقه حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، سقط في مستوطنة نهاريا على البحر المتوسط، ما تسبب في اشتعال حرائق بالمنطقة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المسعفين يستجيبون لبلاغات عن سقوط صاروخ في مدينة نهاريا شمال دولة الاحتلال، إثر قصف شنّه حزب الله على المنطقة، وقد تسبب السقوط في اندلاع حريق، ولم تتضح بعدُ ما إذا كان هناك أي إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت إسرائيل عن توسيع نطاق عملياتها البرية في لبنان، بزعم "إزالة التهديدات" وحماية سكان شمال إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن إطلاق دولة الاحتلال عملية برية موسعة في جنوب لبنان، مضيفًا أن "مئات الآلاف" من السكان الذين تم إجلاؤهم أو هم بصدد الإجلاء "لن يعودوا إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني حتى يتم ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل".