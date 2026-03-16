بسبب مضيق هرمز.. البيت الأبيض يكشف تطورا جديدا بشأن زيارة ترامب للصين

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين اليوم بأن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر، قد تتأجل.

وأكدت المتحدثة على وجهة نظر الإدارة الأمريكية بضرورة تكثيف الدول جهودها للمساعدة في ضمان حرية الملاحة البحرية بمضيق هرمز.

وقالت ليفيت: "هناك احتمال لتأجيل الزيارة. سنوافيكم بآخر المستجدات، ولكن هذه محادثات بين القادة، لذا سنعلن عن المواعيد الجديدة حالما تتوفر لدينا معلومات جديدة".

وأعادت ليفيت التأكيد على دعوة ترامب للصين وحلفائها في الناتو للانضمام إليه في المساعدة على إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرةً إلى أنهم يستفيدون من العمل العسكري الأمريكي في إيران.

ومع ذلك، لم تلتزم أي دولة حتى الآن بإرسال سفن حربية إلى المنطقة.

وقالت ليفيت: "أعتقد أن الرئيس ترامب مُحِقٌّ تمامًا في دعوته هذه الدول لبذل المزيد من الجهود لمساعدة الولايات المتحدة على إعادة فتح مضيق هرمز، حتى نتمكن من وقف هذا النظام الإرهابي من تقييد التدفق الحر للطاقة.. إن قيامهم بذلك يُؤكد سبب ضرورة اتخاذ الرئيس ترامب لهذا الإجراء في المقام الأول".

وعندما سُئلت ليفيت مجددًا عن زيارة الصين، قالت إن البيت الأبيض سيُقدم تحديثات حالما تتوفر لديه.

وأضافت: "هذا حوار بين القادة.. في هذه المرحلة، يتطلع الرئيس إلى زيارة الصين.. قد يتم تغيير المواعيد.. وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن أولويته القصوى الآن هي ضمان استمرار نجاح "عملية الغضب الملحمي.. لذا، سنُطلعكم على المواعيد حالما تتوفر لدينا".