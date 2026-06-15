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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان في مستشفى الخانكة للصحة النفسية |صور

وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية إلى مستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في إطار متابعة أوضاع مؤسسات الصحة النفسية وتعزيز الحق في الصحة، وتنفيذًا لخطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس.

وقد ضم الوفد الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، والدكتورة هويدا عدلي، عضو لجنتي الحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، والدكتور صلاح جاد مدير المستشفى، إلى جانب عدد من أعضاء الفرق الطبية والإدارية.

وأكد المجلس خلال الزيارة أهمية تعزيز خدمات التأهيل والدعم المجتمعي للمرضى النفسيين والمتعافين، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية ويسهم في إعادة دمجهم داخل المجتمع، خاصة للحالات التي تفتقر إلى الدعم الأسري أو الاجتماعي.

مستشفى الخانكة للصحة النفسية 

واطلع الوفد على الخدمات التي يقدمها المستشفى، والذي يضم 30 قسمًا علاجيًا ويوفر خدمات الكشف والعلاج والفحوصات الطبية والأدوية بالمجان للمرضى، كما تفقد العيادات الخارجية ومشروعات التطوير الجارية بالمستشفى.

وشملت الجولة عددًا من الأقسام العلاجية والتأهيلية، من بينها أقسام الرجال الطوعي والإلزامي، وأقسام التأهيل النفسي، وعيادات الأطفال والمراهقين، حيث تابع الوفد أوضاع المرضى، واطلع على عدد من الملفات والخطط العلاجية.

كما تحقق الوفد من توافر فرص التريض وانتظام الزيارات الأسرية ووسائل التواصل مع ذوي المرضى، بما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية.

كما التقى أعضاء الوفد بعدد من المرضى للتعرف على مستوى الخدمات والبرامج العلاجية المقدمة لهم، ومدى تمتعهم ببيئة صحية آمنة وكريمة. وحرص المجلس على مراعاة أعلى درجات الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمرضى، من خلال الامتناع عن نشر أي صور لهم خلال الزيارة.

وتفقد الوفد كذلك أقسام المرضى المودعين بموجب أحكام وقرارات قضائية، واطلع على أوضاع الإقامة والرعاية والخدمات المقدمة لهم، في إطار متابعة الضمانات المتعلقة بحقوق المرضى داخل المؤسسات العلاجية.

وفي ختام الزيارة، أوصت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس باستمرار تطوير البنية التحتية للمستشفى، وتعزيز الإمكانات الطبية والفنية المتاحة، وزيادة أعداد الكوادر البشرية والتخصصات الطبية اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشارت اللجنة إلى أنها بصدد إعداد تقرير متكامل عن الزيارة يتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات، وذلك في إطار متابعة أوضاع مؤسسات الصحة النفسية وتعزيز حقوق المرضى داخلها.

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