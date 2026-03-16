مصر والأردن تؤكدان تضامن البلدين الكامل مع الدول العربية في مواجهة إيران

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج جلسة مباحثات مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، يوم الاثنين ١٦ مارس بالعاصمة عمّان، في إطار المحطة الرابعة من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة للتنسيق والتشاور حول سبل التعامل مع التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.

وأكد الوزيران خلال اللقاء، الذي جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مصر والأردن، وأشادا بما تشهده العلاقات من تطور متنامٍ في مختلف المجالات وأهمية البناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين على نحو يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين.

بحث الوزيران تداعياتِ التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وسبل خفض التصعيد واستعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع واللجوء للمسارات الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن تفعيل آليات التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية التى تعصف بالمنطقة.

وجدد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول الخليج العربي الشقيقة، ورفض هذه الاعتداءات التى تعتبر تصعيدًا غيرَ مبررا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول.

كما شدد الوزيران على تضامن مصر والأردن الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ودعم أيّ خطوات يتخذها الأشقاء لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم.

‏كما جدّد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر ووقوفها الكامل مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه، وثمن الوزير الصفدي من جانبه وقوف مصر إلى جانب المملكة وتضامنها الكامل معها.

كما اكد الوزيران أن التركيز على الحرب فى المنطقة وتداعياتها لا يجب أن يؤدي إلى إغفال الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدين على ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكامل بنودها، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية التي تقوّض كلّ فرص تحقيق السلام العادل.

وادان الوزيران استمرار إسرائيل في تقييد حرية العبادة والاستمرار بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وحذرا من خطورة استمرار ذلك.

وفيما يتعلق بالوضع فى لبنان، أكد الوزيران دعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتمكين مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، وادان الوزيران العدوان الإسرائيلي على لبنان وشددا على ضرورة وقف العدوان.

‏واتفق الوزيران على مواصلة العمل والتعاون لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مصر والأردن، والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين، والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة.