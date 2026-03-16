وزير الخارجية يلتقى نظيره العُماني فى مسقط لبحث خفض التصعيد في المنطقة ويعلن تضامنه مع السلطنة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين ، مع بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بالعاصمة مسقط، وذلك في إطار المحطة الثالثة من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة لاستعراض سبل إنهاء الحرب وتنسيق المواقف العربية إزاء التحديات الجسيمة التى تواجه المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ادان الاعتداءات الإيرانية علي الدول الشقيقة، مشددا على رفض مصر الكامل لها ووقوف مصر التام إلى جانب سلطنة عمان خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وخلال اللقاء، جدد الوزيران استنكارهما ورفضهما لكل الأعمال والاعتداءات العسكرية التى تستهدف الدول العربية الشقيقة، وشددا على الأهمية البالغة لوقفها وبشكل فورى والحفاظ على سياسة حسن الجوار.

وتم الاتفاق على استمرار جهودهما المشتركة فى الدفع بالحلول السياسية، حفاظا على الامن والسلم الإقليميين والدوليين والتأكيد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى وميثاق الامم المتحدة.

وقد تناول الوزيران التصعيد العسكرى الراهن فى المنطقة، حيث أعربا عن بالغ القلق ازاء التصعيد الراهن واتساع رقعة الصراع، واتفقا على الأهمية البالغة لوقف التصعيد والعمل على وقف الحرب وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية وإعمال العقل والحوار وتجنيب المنطقة ويلات الانزلاق الي فوضي شاملة في المنطقة.

وجدد الوزير عبد العاطى الإعراب عن تقدير مصر البالغ للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق وجهود الوساطة التى قامت بها سلطنة عمان الشقيقة، كما عبر من جانبه وزير خارجية سلطنة عمان عن تقديره لجهود مصر المقدرة وتنسيقها المستمر مع بلاده لخفض التصعيد والدفع بالحلول السياسية.