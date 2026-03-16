أخبار العالم

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون تعزيز مهمة "أسبيدس" البحرية تحت ضغط أمريكي

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعزيز مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للتكتل خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل في وقت لاحق من اليوم، وذلك في ظل تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الحلفاء لدعم إعادة فتح مضيق هرمز قسرًا.

وقد دعا ترامب إلى تشكيل تحالف بحري دولي لمرافقة السفن التجارية عبر المضيق، وهو يعد شريان مائي حيوي يخضع لحصار فعلي منذ بداية الحرب مع إيران، مما أدى إلى صدمة في إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع حاد في الأسعار وتقلبات اقتصادية كبيرة، إذ صرح ترامب لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن عدم استجابة الحلفاء الأوروبيين لدعوته سيكون "سيئًا للغاية لمستقبل حلف الناتو".

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية قبل قليل أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون توسيع قدرات مهمة "أسبيدس"، لكن من غير المرجح أن ينشروها في هرمز في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط لتجنب الانجرار إلى الصراع المتصاعد.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الأحد، عن تشككه في الخطط، قائلاً إن بلاده ترغب في تجنب لعب دور "فعّال" في الصراع.

وتُعدّ عملية "أسبيدس" مهمة دفاعية أُطلقت عام 2024 لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران. مع ذلك، قاوم الاتحاد الأوروبي، في ذلك الوقت، ضغوطا للانضمام إلى عملية أمريكية هجومية جاءت تحت اسم "عملية حارس الازدهار"، سعياً منه لتجنب المساهمة في امتداد حرب إسرائيل على حماس.

وفي تحذير مبطن، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي صرّح بأن المضيق مفتوح للجميع باستثناء الولايات المتحدة وحلفائها، لنظيره الفرنسي، جان نويل بارو، خلال اتصال هاتفي أمس الأحد، إنه يتعين على الدول الأوروبية "الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه".

بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي أن بلاده وحلفاءها الأوروبيين مستعدون لنشر قوة بحرية "مؤقتة" و"دفاعية بالكامل" في مضيق هرمز، ولكن بعد انحسار حدة الحرب. كما تعهد ماكرون بإرسال سفينتين فرنسيتين إضافيتين إلى مهمة أسبيدس، التي كانت تضم في الأصل ثلاث فرقاطات دائمة مقدمة من القوات البحرية الفرنسية والإيطالية واليونانية. وقد دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مباشرةً دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك قدرات بحرية إلى إرسال المزيد من السفن إلى المهمة.

