وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان ويبحث جهود احتواء التصعيد الإقليمي

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم /الاثنين/ بصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان الشقيقة بالعاصمة مسقط، في المحطة الثالثة من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة؛ لتأكيد وقوف مصر وتضامنها الكامل مع سلطنة عمان الشقيقة في مواجهة التحديات الأمنية والاعتداءات المرفوضة وغير المبررة.

ونقل وزير الخارجية - في بداية المقابلة - تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطان عُمان، وتأكيد سيادته دعم مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعبا لسلطنة عُمان الشقيقة، والوقوف بجانبها في هذا الظرف الإقليمى الدقيق.

كما نقل إشادة القيادة السياسية بالحكمة البالغة لجلالة السلطان وجهوده المقدرة في مجال الوساطة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنًا الإدارة الرشيدة لجلالته وممارسة سلطنة عمان أقصى درجات ضبط النفس خلال ظروف إقليمية صعبة لتجنب مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

من جانبه.. طلب سلطان عُمان نقل تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي وسياسته الحكيمة والمتوازنة، معربًا عن اعتزاز السلطنة بمواقف مصر المبدئية والداعمة لأمن واستقرار الخليج، مشيدًا بدورها المحوري في الدفاع عن الأمن القومي العربي وكونها ركيزة الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق، صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية شدد، خلال اللقاء، على إدانة مصر القاطعة للاعتداءات على الأراضي العُمانية، مؤكدًا الرفض التام لأية ذرائع تُساق لتبرير هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأن أمن السلطنة والخليج العربي هو امتداد أصيل للأمن القومي المصري.

وتم خلال اللقاء استعراض مجريات الأوضاع الراهنة في ظل وتيرة التصعيد العسكري الخطيرة في الإقليم، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين مصر وسلطنة عمان للعمل على احتواء التوتر وخفض التصعيد وإنهاء الحرب، والارتكان إلى الحلول الدبلوماسية وتغليب صوت الحكمة، للحيلولة دون تمدد رقعة المواجهات وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة.

وأكد وزير الخارجية على أهمية إطلاق حوار عربي جاد حول الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.

وفي ختام اللقاء، ثمن السلطان هيثم بن طارق المسار المتميز للعلاقات الثنائية، معربا عن تقديره لدور الشركات المصرية في المشاركة في عملية التحديث اليى يقودها جلالته والتطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية؛ بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

