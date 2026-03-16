وزير خارجية ألمانيا: لا دور للناتو في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الاثنين، إنه "لا أرى أن هناك دور لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مضيق هرمز"، ولكنه أبدى دعمه لـ"فرض عقوبات على المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز".

وأضاف الوزير الألماني أن "على إسرائيل وأميركا أن تعلنا بوضوح متى تكونان قد حققتا أهدافهما"، معتبراً أنه "بإمكاننا إنشاء بنية أمنية إقليمية بمجرد أن نعرف أهداف واشنطن وتل أبيب".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر الناتو من مواجهة "مستقبل سيئ للغاية" إذا لم يقدم الحلفاء المساعدة للولايات المتحدة في جهودها لفتح مضيق هرمز.

كما وصف وزير الخارجية الألماني الوضع في لبنان بـ"المأساوي"، معلناً أن أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات لبيروت بقيمة 188 مليون يورو.