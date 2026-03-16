خلال 5 دقائق .. ترامب يهدد بتدمير أنابيب النفط في جزيرة خرج الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الولايات المتحدة "دمرت حرفيًا" كل شيء في جزيرة خرج الإيرانية باستثناء منشآت النفط، لكنه لم يستبعد استهدافها في المستقبل.

وقال ترامب خلال اجتماع مجلس إدارة مركز كينيدي في البيت الأبيض يوم الاثنين: "كما تعلمون، هاجمنا جزيرة خرج ودمرنا كل شيء فيها، باستثناء منطقة النفط، التي أسميها الأنابيب".

وأضاف ترامب: "تركنا الأنابيب. لم نكن نرغب في فعل ذلك، لكننا سنفعل ذلك، يمكننا فعل ذلك في غضون خمس دقائق".

وتابع قائلاً إنهم تجنبوا تلك المناطق "لغرض إعادة بناء ذلك البلد يومًا ما"، وأضاف: "أعتقد أننا فعلنا الصواب، لكن الوضع قد لا يبقى على حاله".

رغم صغر مساحتها، تُعدّ جزيرة خرج شريان حياة اقتصادياً لإيران، إذ تُصدّر نحو 90% من صادرات البلاد من النفط الخام، ما يعني أن أي هجوم عليها يُنذر بتصعيد خطير.

وصرح مسؤول عسكري أمريكي لشبكة CNN بأن الضربات كانت "واسعة النطاق" لكنها لم تستهدف البنية التحتية النفطية للجزيرة.

وأضاف المسؤول أن الأهداف شملت منشآت تخزين الألغام البحرية، ومخازن الصواريخ، وغيرها من البنى التحتية العسكرية.