المحطة الخامسة.. وزير الخارجية في الرياض لتأكيد تضامن مصر مع السعودية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إلى الرياض، اليوم "الإثنين"، في المحطة الخامسة والختامية من جولته بعدد من الدول العربية الشقيقة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لنقل رسالة تضامن كاملة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة.

ومن المقرر أن تركز مباحثات وزير الخارجية المصري في الرياض على تنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد والتوتر والدفع بالتهدئة في المنطقة، إلى جانب بلورة تحرك عربي منسق لحماية سيادة الدول العربية ومقدراتها.