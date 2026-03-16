الكنيست تحت النار.. شظية صاروخ إيراني تسقط قرب البرلمان الإسرائيلي

سقطت شظية صاروخية إيرانية قرب مقر الكنيست الإسرائيلي "البرلمان"، في إطار الحرب المستمرة بين إيران ودولة الاحتلال وأمريكا التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

ولم تكشف هيئة البث العبرية، عن أي تفاصيل بشأن الأضرار المادية أو البشرية التي لحقت بالكنيست جراء سقوط الشظية الصاروخية الإيرانية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، شن الحرس الثوري الإيراني، هجوما كبيرا ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر، إلى جانب مستودع أسلحة إسرائيلي في تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له، أن الهجمات استخدم فيها، عددا من الصواريخ من طراز خرمشهر وعماد وقدر.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه، إنه تم تنفيذ الموجة 56 من عملية الوعد الصادق 4 ضد قيادة الدعم الإقليمي الجنوبي ومستودع تخزين صواريخ رافائيل الاستراتيجي.

وأضاف البيان أن العملية استهدفت مواقع في الأراضي المحتلة، بما في ذلك قيادة الدعم الإقليمي الجنوبي، والمستودع الاستراتيجي لصواريخ رافائيل شمال الأراضي المحتلة، وقاعدة الإرهابيين الأمريكيين في العديد، وذلك بضربات دقيقة من منظومتي "خرمشهر عماد" و"قدر" الثقيلتين والمتطورتين.