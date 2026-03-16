ترامب: هاجمنا 7000 هدف في إيران وأصبحت نمرا من ورق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع لمجلس الإدارة بمركز كينيدي، "هاجمنا أكثر من 7000 هدف في جميع أنحاء إيران، ودُمرت قواتها الجوية والبحرية بالكامل، بالإضافة إلى أنظمة دفاعها الجوي، و تم اغراق اكثر من ١٠٠ سفينة إيرانية منذ بدء الحرب.

وأضاف ترامب: "حققنا انخفاضًا بنسبة 90% في إطلاق الصواريخ الباليستية، وانخفاضًا بنسبة 95% في هجمات الطائرات المسيرة، و أبقينا على البنية التحتية تحسبًا لاحتمال إعادة بناء هذا البلد يومًا ما.

و تابع ترامب قائلا: كنت أعلم أن الدول التي كنا ندافع عنها لن تكون موجودة لمساعدتنا". وتابع قائلًا: "إيران نمر من ورق، هذا ما نتعامل معه الآن".