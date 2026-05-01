كلاسيكيات التراث فى معهد الموسيقى.. غدًا

تقدم دار الأوبرا المصرية ، مجموعة من كلاسيكيات الطرب الشهيرة، خلال حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث المقام بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى السابعة والنصف مساء السبت 2 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

منها موشح السمع والراح، إن شاء الله ما اعدمك، بين شطين ومية، يا ظالمنى، يا نخلتين فى العلالى تعيشى يا بلدى، موسيقى لحن والله ما أنا سالى وغيرها .. تحفيظ الفنان عاطف عبد الحميد وآداء أحمد محسن، محيى صلاح، ياسر سليمان، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولى.

يأتى الحفل فى سياق رسالة دار الأوبرا المصرية المستمرة للحفاظ على الهوية الموسيقية، واعادة إحياء كنوز الطرب مع الالتزام بأداء مميز يبرز جماليات المقامات والإيقاعات العربية الأصيلة .