خلال جولة مفاجئة.. وكيل صحة قنا يستمع للمواطنين للتعرف على مستوى الخدمات

أكد الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا، استمرار المتابعة الميدانية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة حرصه على الاستماع لعدد من المواطنين المترددين على المستشفى، للتعرف على آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة لهم ومدى رضاهم عن الرعاية الصحية التي يتلقونها.

وفي إطار ذلك، أجرى جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى نجع حمادي العام لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام سير العمل بمختلف الأقسام

وتفقد وكيل الوزارة في رفقة الدكتور أحمد الخضيري، مدير المستشفى ، قسم الإستقبال والطوارئ ، حيث تابع آلية إستقبال الحالات وتسجيلها وسرعة التعامل معها، موجهاً بزيادة عدد أفراد التمريض بالقسم لمنع أي تكدس وضمان تقديم الخدمة بشكل سريع ومنظم

كما شملت الجولة تفقد قسم العناية المركزة حيث اطمأن على جاهزية الأجهزة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للمرضى والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً للمعايير المقررة

وتابع وكيل الوزارة قسم الحضانات، حيث اطمأن على انتظام العمل وتوافر الرعاية الطبية للأطفال حديثي الولادة، ومدى جاهزية الأجهزة وتوافر المستلزمات الطبية الخاصة بالقسم

كما تفقد وحدة السكتة الدماغية والتي تم تشغيلها مؤخراً ضمن خطة تطوير المستشفى، حيث راجع معدلات التشغيل وإنتظام العمل داخل الوحدة، مؤكداً أهمية دعمها وإستمرار تقديم الخدمة بكفاءة لخدمة أهالي المركز والمراكز المجاورة

وشملت الجولة أيضاً تفقد وحدة مناظير الجهاز الهضمي والتي تم تشغيلها حديثاً بالمستشفى، حيث اطمأن على كفاءة العمل بها وتوافر الأجهزة الحديثة ودورها في دعم خدمات التشخيص والعلاج للمرضى

كما راجع وكيل الوزارة قسم الأشعة بالمستشفى موجهاً بزيادة عدد الفنيين بالقسم لتسريع تقديم الخدمة وتقليل فترات الإنتظار