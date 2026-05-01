تارا عبود: اتقان اللهجة المصرية من أكبر التحديات.. ومتمسكة بحلمي في مجال الطب

وصفت الفنانة الأردنية تارا عبود مشاركتها في مسلسل فخر الدلتا، بأنها من أبرز محطات مشوارها، لما تحمله من تحديات مختلفة، خاصة أنها تخوض للمرة الأولى تجربة الكوميديا المصرية.

وخلال لقائها في برنامج معكم منى الشاذلي مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدثت تارا عبود عن كواليس هذه التجربة، مؤكدة أن الكوميديا ليست سهلة كما تبدو، بل تحتاج إلى حس فني دقيق وقدرة على التلقائية، وهو ما جعلها تشعر ببعض القلق في بداية مشاركتها، قبل أن تنجح تدريجياً في التأقلم مع طبيعة العمل.

وأشارت إلى أن إتقان اللهجة المصرية كان من أكبر التحديات التي واجهتها، خاصة أن الجمهور المصري يتميز بحس نقدي عالٍ تجاه التفاصيل، لافتة إلى أنها عملت بجهد مكثف لتقديم أداء مقنع يعكس فهمها الجيد للشخصية ويخدم السياق الكوميدي للعمل.

ولم تتوقف التحديات عند الجانب الفني فقط، بل امتدت إلى حياتها الشخصية، حيث كشفت عبود عن استمرارها في دراسة الطب بالتوازي مع التمثيل، في محاولة لتحقيق التوازن بين مسارين يتطلب كل منهما التزاماً كبيراً. وأوضحت أنها تبذل جهداً مضاعفاً لتنظيم وقتها بين الدراسة والتصوير، دون أن تتنازل عن شغفها في أي منهما.

كما أثنت على أجواء العمل داخل كواليس المسلسل، مشيرة إلى أن التعاون مع الفنان أحمد رمزي وباقي فريق العمل ساهم في تخفيف التوتر الذي شعرت به في البداية، وساعدها على الانخراط بشكل أفضل في أجواء الكوميديا.

واختتمت عبود حديثها بالتأكيد، أن التمثيل يمثل وسيلة أساسية للتعبير عن نفسها وإطلاق طاقتها الإبداعية، لكنها في الوقت ذاته متمسكة بحلمها في المجال الطبي، معتبرة أن جيلها يسعى إلى كسر القوالب التقليدية، وإثبات القدرة على النجاح في أكثر من مجال في آن واحد.