مصرع أب ونجله في حادث قطار بأسيوط

لقى أب ونجله مصرعهما، إثر اصطدام قطار بهما، بمزلقان نزلة عبداللاه بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بحدوث حادث اصطدام قطار برجل وطفل، بمزلقان نزلة عبداللاه بمركز ديروط في محافظة أسيوط، ومصرعهما في الحال.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع عبدالرحمن. ش. ع. أ، 45 عاما، ونجله عبدالله. ع.ش، 14 عاما، وتم نقل جثة الأب إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وجار نقل جثة الابن.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.