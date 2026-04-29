فن وثقافة

تامر عبدالمنعم يحرر محضرا ضد محمود حجازي.. وقنطوش: هذه جناية وليست جنحة لأن موكلي موظف عام بالدولة

أحمد إبراهيم

قام الإعلامي والفنان تامر عبدالمنعم بتوكيل المحامي ياسر قنطوش بتحرير محضرا ضد محمود حجازي في واقعة سب وقذف عبدالمنعم.

وكان تامر عبدالمنعم أصدر تصريحات صحفية قال فيها: سمعت أن محمود حجازي حرر ضدي والقائمين على برنامج "البصمة" وقناة الشمس محضرا يتهمنا من خلاله بالتشهير .. أي تشهير الذي يتحدث عنه؟؟؟ أنا رجل إعلامي شغلتي قائمة على الخبر وبم ان له مشاكل وقضايا متداولة والنائب العام لم يحظر النشر والتحدث عنها إذن من حقي كإعلامي أن أناقشها من كافة وجهات النظر.

واستكمل "عبدالمنعم" وعليه ناقشنا ما كان متداول سواء في قضية زوجته أم ابنه التي قام بضربها وحصلت على حكم ضده بالحبس ستة أشهر.

وتساءل تامر هل نشر خبر الحكم عليه وسجنه تشهير وهل معنى أن هناك مراحل تقاضي أخرى مثل النقض والاستئناف أن "حجازي" لم تدينه المحكمة وصدر ضده حكم حبس لمدة ستة أشهر.

وأوضح تامر عبدالمنعم “يا سادة الحكم باسم الشعب وللشعب وأي حكم من حقي نشره”.

وتطرق الإعلامي تامر عبدالمنعم إلى قضيته مع الفتاة النمساوية "چوفانا" وقال : هذه قضية بحثت عنها المباحث والنيابة العامة وقاموا بتفريغ كاميرات واتضح أن محمود حجازي مكث في غرفة الفتاة حوالي ساعة وثلث الساعة وأنه نظرا لتأخر المدعية في تقديم البلاغ أصبح عرضها على الطب الشرعي مستحيلا وهذا ما ذكرته هي ومحاميها عبر برنامج "البصمة" وهذا أيضا ما صرحت به ومحاميها في كافة وسائل الإعلام والنيابة والقسم وعلى حد علمي الموضوع لم ينته بعد وأن هناك مستجدات ستكشف عنها الأيام المقبلة.

وقال عبدالمنعم، احترامي لتدخل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين منعني من تقدمي بأوراق ودلائل ومستندات لوقائع أسوأ تخص قضية زوجة محمود حجازي، ولكن أنا متفاجئ من تأخره في تقديم البلاغ حتى وقتنا هذا، مع العلم أننا في برنامج البصمة كنا نحاول الوصل إليه عملا بمبدأ حق الرد مكفول للجميع ولكنه كان يرفض وهذا مثبت بحلقات البرنامج.

وأنهى الإعلامي تامر عبدالمنعم تصريحه الصحفي وقال : أتصور أن الأيام المقبلة ستشهد كشف المستور عن أحداث أخرى من خلال برنامج "البصمة" مادام هو الذي اختار هذا الطريق.

ومن جانبه قال المحامي ياسر قنطوش : هذه جناية وليست جنحة لأن موكلي ويقصد تامر عبدالمنعم موظف عام بالدولة.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

عصام الحضري

«لا يستحق الانضمام للمنتخب» .. «الحضري» ينتقد نجم الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

الذهب

410 جنيهات خسائر الذهب محليًا منذ إبريل.. وتوقعات عالمية بوصوله إلى 4916 دولارًا للأوقية

جانب من الاجتماع

مشروع صيني ضخم لإنتاج إطارات السيارات في مصر باستثمارات 2 مليار دولار

جانب من الاجتماع

استثمارات فرنسية جديدة في الغازات الصناعية تدعم توطين التكنولوجيا وتعزز الصناعات الثقيلة

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية| شاهد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد