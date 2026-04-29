تامر عبدالمنعم يحرر محضرا ضد محمود حجازي.. وقنطوش: هذه جناية وليست جنحة لأن موكلي موظف عام بالدولة

قام الإعلامي والفنان تامر عبدالمنعم بتوكيل المحامي ياسر قنطوش بتحرير محضرا ضد محمود حجازي في واقعة سب وقذف عبدالمنعم.

وكان تامر عبدالمنعم أصدر تصريحات صحفية قال فيها: سمعت أن محمود حجازي حرر ضدي والقائمين على برنامج "البصمة" وقناة الشمس محضرا يتهمنا من خلاله بالتشهير .. أي تشهير الذي يتحدث عنه؟؟؟ أنا رجل إعلامي شغلتي قائمة على الخبر وبم ان له مشاكل وقضايا متداولة والنائب العام لم يحظر النشر والتحدث عنها إذن من حقي كإعلامي أن أناقشها من كافة وجهات النظر.

واستكمل "عبدالمنعم" وعليه ناقشنا ما كان متداول سواء في قضية زوجته أم ابنه التي قام بضربها وحصلت على حكم ضده بالحبس ستة أشهر.

وتساءل تامر هل نشر خبر الحكم عليه وسجنه تشهير وهل معنى أن هناك مراحل تقاضي أخرى مثل النقض والاستئناف أن "حجازي" لم تدينه المحكمة وصدر ضده حكم حبس لمدة ستة أشهر.

وأوضح تامر عبدالمنعم “يا سادة الحكم باسم الشعب وللشعب وأي حكم من حقي نشره”.

وتطرق الإعلامي تامر عبدالمنعم إلى قضيته مع الفتاة النمساوية "چوفانا" وقال : هذه قضية بحثت عنها المباحث والنيابة العامة وقاموا بتفريغ كاميرات واتضح أن محمود حجازي مكث في غرفة الفتاة حوالي ساعة وثلث الساعة وأنه نظرا لتأخر المدعية في تقديم البلاغ أصبح عرضها على الطب الشرعي مستحيلا وهذا ما ذكرته هي ومحاميها عبر برنامج "البصمة" وهذا أيضا ما صرحت به ومحاميها في كافة وسائل الإعلام والنيابة والقسم وعلى حد علمي الموضوع لم ينته بعد وأن هناك مستجدات ستكشف عنها الأيام المقبلة.

وقال عبدالمنعم، احترامي لتدخل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين منعني من تقدمي بأوراق ودلائل ومستندات لوقائع أسوأ تخص قضية زوجة محمود حجازي، ولكن أنا متفاجئ من تأخره في تقديم البلاغ حتى وقتنا هذا، مع العلم أننا في برنامج البصمة كنا نحاول الوصل إليه عملا بمبدأ حق الرد مكفول للجميع ولكنه كان يرفض وهذا مثبت بحلقات البرنامج.

وأنهى الإعلامي تامر عبدالمنعم تصريحه الصحفي وقال : أتصور أن الأيام المقبلة ستشهد كشف المستور عن أحداث أخرى من خلال برنامج "البصمة" مادام هو الذي اختار هذا الطريق.

ومن جانبه قال المحامي ياسر قنطوش : هذه جناية وليست جنحة لأن موكلي ويقصد تامر عبدالمنعم موظف عام بالدولة.