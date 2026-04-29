صوت الأردن.. عمر العبداللات يفتتح مهرجان جرش 2026

يفتتح مهرجان جرش الأردني فعاليات دورته الأربعين تحت الرعاية الملكية السامية اليوم "الأربعاء"، في ليلة استثنائية ينتظرها الجمهور، وسط تحضيرات ضخمة لانطلاقة تليق باسم الأردن وعراقة مهرجان جرش.

ويستعد عمر العبداللات صوت الأردن لتقديم مجموعة جديدة من أعماله الفنية إلى جانب نخبة من أشهر أغانيه التي صنعت حضوره الكبير في الساحة العربية ، ضمن حفل يتوقع أن يحمل الكثير من المفاجآت الفنية والإبهار الجماهيري.

ويعود صوت الأردن إلى مسرح مهرجان جرش للمرة السادسة عشرة ، كأكثر فنان أردني عربي مشاركةً في تاريخ المهرجان، والأكثر استقطاباً للجماهير، ليؤكد مجدداً مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية العربية .

ويأتي اختيار صوت الأردن ليكون نجم افتتاح المهرجان من قبل إدارة مهرجان جرش، إيماناً بالمكانة المميزة التي يحملها الفنان عمر العبداللات، وهو الذي يُعد من أهم وأبرز من أسسوا لحضور الأغنية الأردنية وحمل على عاتقه رسالة نقل وتطوير وإشهار أعماله الفنيةالتي رسَّخ حضورها في الوطن العربي والعالم .