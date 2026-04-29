انهيار شرفة يتسبب في تدمير سيارة نجل عارفة عبد الرسول بسيدي بشر

نشرت الفنانة عارفة عبد الرسول مجموعة من الصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتهشم سيارة نجلها حسن مصطفى درويش، خلال حادث انهيار شرفة منزل عليها بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.

عارفة عبد الرسول

وقالت عارفة عبد الرسول : أسفر الحادث عن تهشم سيارة نجلي حسن مصطفي درويش، وذلك خلال انتظاره لنجله في تلك اللحظة، مضيفة: “ولسه من شهر ورشته ولعت ونجا من النار بأعجوبة.. الحمد لله”.

عرفة عبد الرسول فى مسلسل اللعبة

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن تفاصيل مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، الذي يُعد واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مواسمه السابقة، مؤكدة أن العمل يتميز بطابعه الخفيف وروحه المرحة التي تضيف طاقة إيجابية للمشاهدين.

وأوضحت عبد الرسول، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "شويكار"، وهي شخصية تحمل العديد من الأبعاد، حيث تبدو ذكية في مواقف كثيرة، لكنها قد تتصرف أحيانًا بشكل عفوي أو غير متوقع، ما يخلق مواقف كوميدية مميزة تضيف للعمل نكهته الخاصة.

وعن كواليس التصوير، عبرت عارفة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فريق العمل.