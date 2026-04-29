هنا الزاهد تخطف الأنظار بدون مكياج.. وحقيقة خلافها مع هشام ماجد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار مجددًا، بعدما تصدرت مؤشرات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ليس فقط بسبب أحدث ظهور لها، ولكن أيضًا بعد الجدل الذي أثير حول فيلمها الجديد «ملك الغابة».

وبين إطلالة عفوية خالية من المكياج وشائعات عن خلافات داخل كواليس العمل، نجحت هنا في تحويل الحديث عنها إلى حالة من التفاعل الواسع بين جمهورها.

وشاركت هنا متابعيها عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” صورة جديدة ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال رياضية بسيطة، ومن دون استخدام مستحضرات تجميل، لتلفت الأنظار بجمالها الطبيعي وملامحها الهادئة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، معتبرين أن عفويتها وبساطتها من أبرز أسباب شعبيتها الواسعة على مواقع التواصل.

وانتشرت شائعات تحدثت عن وجود خلافات بينها وبين فريق عمل فيلم ملك الغابة، وصلت إلى حد الزعم باستبعادها من البطولة، إلا أن هنا الزاهد والفنان هشام ماجد قررا الرد بطريقتهما الساخرة المعتادة، حيث نشر هشام تعليقًا مازحًا عبر «ستوري» “إنستجرام” قال فيه: «حصل فعلًا واستبعدناها من الفيلم بعد خلاف حاد على التتر.. وجار تجهيز البديلة»، لتعيد هنا نشر التعليق وترد بروح مرحة: «محصلش.. دا عايز يشيل دوري وياخد كلام الست والراجل».

هذا التبادل الكوميدي أنهى سريعًا كل الشائعات، وأكد حالة الانسجام والصداقة التي تجمع الثنائي، والتي أصبحت أحد أسرار نجاحهما الفني في السنوات الأخيرة.

ويعد «ملك الغابة» التعاون الثالث بين هنا الزاهد وهشام ماجد خلال فترة قصيرة، وهو من تأليف فادي أبو السعود، وإخراج السدير مسعود، ومن إنتاج أحمد السبكي، ومن المنتظر بدء تصوير الفيلم قريبًا، وسط توقعات بأن يحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة بعد النجاحات السابقة التي جمعت بين بطليه.