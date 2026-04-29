بطولة هاني سلامة.. تفاصيل استكمال تصوير فيلم الحارس

قرر المخرج ياسر سامي تصوير فيلمه الجديد “الحارس” فى لبنان ووضع أيضا بلد جورجيا كبديل فى حالة تعثر التصوير فى لبنان.

قصة فيلم الحارس

تدور أحداث فيلم الحارس في إطار من الغموض والإثارة حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازه التي يتورط فيها مجموعة من الشباب.

أبطال فيلم الحارس

والفيلم يقوم ببطولته هاني سلامة ومحمود ياسين جونيور ومرام علي وميرهان حسين وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج ياسر سامي.

آخر أعمال ياسر سامي

وكان آخر أعمال ياسر سامي فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.