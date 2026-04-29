ماستر كلاس حول تجربة خيري بشارة وسينما الشباب بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم

يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم الأربعاء ماستر كلاس حول تجربة المخرج خيري بشارة وعلاقته بسينما الشباب، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا داخل المتحف اليوناني الروماني، ويديره المخرج عمر الزهيري.

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.

أسماء بارزة في الهيئة الاستشارية العليا

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف